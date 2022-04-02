Aktepe’ye prestijli ödül

AKTEPE Zeytinyağları, Ayvalık'ı ve Türk zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. İlk üretimine Altınova'da bulunan 135 yıllık handa başlayan Aktepe Zeytinyağları aldığı ödülle dünya listesine girdi. Altınova'da bulunan, yapımını girişindeki tarihi bir yazıttan öğrendiğimiz 1305 (1888) tarihli handa, zeytinciliği dededen, babadan öğrenen ve 3 nesildir sürdürmenin sorumluluğuyla çalışan bir aile işletmesi. Aktepe Zeytin ve Zeytinyağı. Aktepe Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şensal, "Kendi bahçemizde özenle baktığımız zeytin ağaçlarından hasat ettiğimiz zeytinleri, senelerin deneyimiyle soğuk sıkım, erken hasat ve tam zamanında üretim ilkelerini benimseyerek bir şifa kaynağına dönüştürmek bizim en büyük tutkumuz. Bu tutkumuzu gerçekleştirmek adına 1940 'tan beri zeytinyağı üretilen fabrikamızı ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetimi belgeli kontini tesisi haline getirirken, tarihi dokusuna zarar vermeden doğaya duyarlı bir işletme haline getirmek için özen gösterdik. Ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağını; tarihin deneyime, emeğin lezzete, doğanın şifaya dönüştüğü kutsal bir nimet olarak tanımlıyoruz" diye konuştu.

EŞSİZ BİR MEYVE

ŞENSAL şöyle konuştu: "Ayvalık Coğrafi işaretini taşıyan zeytinyağlarımızın kalitesine verdiğimiz özen ve dikkatle ödemeye çalışıyoruz. Fabrika 1980'li yılların ortalarında birkaç değişiklik yapılsa da 2006 yılına kadar taş kırma ve pres (sulu baskı) yani geleneksel yöntemlerle üretime devam etti. Bu yıldan sonra tamamen değişikliğe uğrayıp modernize edilen fabrika ailenin kendine ait zeytinliklerinden topladığı zeytinleri titizlikle işledi. Bugün üçüncü kuşak olarak hizmet veren, tesisinde Aktepe tescilli markasıyla üretim devam ediyor."

GÜNDE 40 TON İŞLİYOR

GÜNLÜK zeytin işleme kapasitesi 40 ton olan fabrika, ilk iki ayı erken hasat olmak üzere tüm yağlarını tüketiciye sunuyor. Firmanın özelliği ise sadece Ayvalık tipi zeytinlerinden elde edilen Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşaretli natürel sızma zeytinyağını üretmesi. İşadamı Aydın Şensal, "Altınova'nın Aktepe bölgesinden adını alan Aktepe Zeytinyağı'nı, kendi bahçemizin ve kendi imalathanemizin ürünü olarak bir dünya markası yapmak hedefindeyiz" dedi.