Balıkesir ‘Gastronomi şehri’ olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir'in gastronomi değerlerinin ön plana çıkması ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapılıyor. Toplam 14 Coğrafi İşareti'nin 10'u gıda ürünü olan Balıkesir'in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor. Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de işlemlerini tamamlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi.

MARKALAŞACAK

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde yürütülen "Gastronomi Şehri Balıkesir" projesine de katkı sağlayacak olan Coğrafi İşaret başvuruları ile şehrin gastronomi değerleri markalaşacak.

SEFERBERLİK ÇÖREĞİ

İLK defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na katılan askerlere besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlamak amacıyla Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesi'nde yaşayan kadınlar tarafından üretilen çörek; un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve mayayla hazırlanıyor. Maya un ile yoğrularak yuvarlak şekil veriliyor ve yıkanmış susama bulanarak odun ateşinde pişiriliyor. Pideden daha ince olan ekmekler dayanıklılığı artsın diye iplere geçirilerek serin bir yerde kurutulup 2-3 ay saklanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 4 gıda ürünün daha Coğrafi İşaret başvurusunu yapmak için hazırlıklarını başlattı. Bu kapsamda; Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı ile Balıkesir Kaymaklısı için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

KAHVALTISIYLA ULUSLARARASI TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK

İŞ birliği ve dayanışma içerisinde şehrin marka değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile paydaş kurumlar 'Balıkesir Kahvaltısı'nın lansmanını gerçekleştirdi. Tüm dinamiklerin el birliğiyle çalışması sonucunda "Ulusal Gastronomi Şehri" ünvanı kazanan Balıkesir'in, kahvaltısı uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacak.

MARKA OLACAK

BALIKESİR'İN gastronomi alanında "Marka Şehir" olabilmesi amacıyla Balıkesir Valiliği öncülüğünde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar her geçen gün meyvesini veriyor.

GERÇEKLEŞTİRİLEN koordineli çalışmalar sonucunda UNESCO Yaratıcı Şehirler arasında yer alarak Ulusal Gastronomi Şehri ünvanı kazanan Balıkesir'in kahvaltısı da marka olacak. 2-5 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca; firmaların, üreticilerin, işletmelerin ve şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivalinin lansmanı, Avlu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Görkemli bir şekilde 30 çeşit ürünle donatılan masalarda, Balıkesir Kahvaltısı tadımı gerçekleştirilerek katılımcılara tanıtımı yapıldı. Uluslararası tanına şefler tarafından oldukça beğenilen Balıkesir Kahvaltısı, şehrin gastronomi değerini öne çıkararak turizmine katkı sağlayacak.

BALIKESİR'İN; dağlarından bal akan, ovalarından yağ akan bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Hava atmak için nereye giderseniz gidin ama hava almak için Balıkesir'e gelin diyoruz" ifadelerini kullanarak, "Balıkesirliler; örtünmek için giyinmez, doymak için yemez. Zevk sahibidir, lezzet sahibidir. Her ikisini de mükemmel yapar. Balıkesir'in anlatacak çok hikâyesi var" dedi.