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Haberler Ramazan Denizli iftar saati! 2 Nisan Cumartesi Denizli'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Denizli iftar saati! 2 Nisan Cumartesi Denizli'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Denizli iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Denizli'de yaşayan vatandaşlar 'Denizli'de akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki Denizli'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2 Nisan Cumartesi Denizli iftar saati...

02.04.2022, 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 16:43

Denizli iftar saati! 2 Nisan Cumartesi Denizli’de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Denizli iftar vakti, Denizli akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Denizli 'de bugün iftar saat kaçta? İşte 2 Nisan Cumartesi Denizli iftar saati...

DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

DENİZLİ İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK VEYA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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