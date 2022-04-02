Etin sanata dönüştüğü yer

Kökleri Orta Asya'ya dayanan Türk Mutfağı, özgünlüğü, kültürel zenginliği ve sahip olduğu ürün çeşitliliği bakımından dünyanın en büyük mutfakları içerisinde yer almaktadır. Türk Mutfağı, her dönem gelişerek ve çevresinden etkilenip farklı kültürlerin özellikleriyle birleşerek bugünkü zengin yemek kültürünü oluşturmuştur. İzmir'de et denince akla gelen bir marka olan, etin en lezzetli doğal halini, sağlıklısını sunan kuşaktan kuşağa geçen bir geleneğin mirasın adı olan Alsancak'ın ünlü kasabı Kasap Fuat, Alsancak Cami'nin karşısında Beko sokağında 25 yıldır aynı yerinde hizmet veriyor. Kasap Fuat, bir kültürün, tarihin, markanın adı. 1960'lı yıllarda başlayan kasaplık ve restoran işletmeciliği bugün üçüncü kuşakla devam ediyor.

ÇİFTLİKLERİNİ KURDULAR

3. kuşak temsilcisi genç, dinamik, eğitimli ve başarılı bir isim Serhat Yelmen babadan dededen aldığı mirası daha profesyonel bir işletmecilik anlayışı ile ilerleterek devam ettiriyor. Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunu.... Çocukluğundan itibaren çıraklıktan başlayarak babasının yanında öğrendiği kasaplık mesleğinde kendisini yetiştirmiş. Serhat Yelmen işine uzmanlık, eğitim ve profesyonelliğini ekleyerek işleri büyütmüş, İzmir'in Alsancak'ın en ünlü marka mekânını ortaya çıkarmış.

Serhat Yelmen işin başına geçince baba Fuat Yelmen Foça'da kendi çiftliklerini kurarak çiftliğin başına geçmiş. Kasap Fuat'ın etlerini özel kılan, kendi çiftliklerinde üretmeleri ve özel işleme teknikleri uygulamalarından kaynaklanıyor. Kendi çiftliklerinde kendi hayvanlarını hormonsuz iğnesiz şekilde kendileri yetiştiriyorlar. Etlerini farklı kılan tamamen tarladan açık havada doğal ortamlarda beslenen hayvanlardan elde etmeleridir. Önümüzdeki dönemde kalite ve standardını bozmadan büyümek markalaşmak ve 2-3 şube açmayı planlıyorlar. Son söz; Marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Bu yolculukta işinizi sevgi ile tutku ile yapınca başarı gelir. Bir kültür tarih marka ortaya çıkar... Bu markanın adı da Kasap Fuat olur.

BABAANNE KÖFTESI EFSANE

STEAK sever misiniz, bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki, mutlaka tadına bakmanız gereken bir et, Brezilya'nın Picanha'sı... enfes bir tat muhteşem lezzet Kasap Fuat'ta tatmanızı öneririm. Kasap Fuat'ın ürün çeşidi bolluğu ve özellikle babaanne köftesi efsane. Aradığınız bütün et çeşitlerini en özel haliyle bulmanız mümkün. Ürünlerin içerisinde Dry Aged, füme et ve smok oluşu müşteri segmentini üst gelir grubunu oluşturmakta. Kendi imalatları özel kavanozlarda alabileceğiniz 12 saatte odun ateşinde pişen hiçbir koruyucu madde içermeyen, dana ayak paça, ilik ve kemik suyu çeşitlerini bulabilirsiniz.

IZMIR'DE ILK 3'TE

EV yapımı salam, sosis ve sucukların lezzeti muhteşemr. Sucukta İzmir'de ilk üçe girmiş. Kendi etlerinden yaptığı efsane olan pastırmaları çok talep görmekte beğenilmektedir. Bazı lezzetleri her yerde bulabilirsiniz ama bazı lezzetleri ve tadı sadece Kasap Fuat'ta tadabilirsiniz. Füme etleri enfes bir lezzet. Antrikottan yapılmakta, Barbekü mangalında ateş görmeden kiraz odunuyla isliyorlar ve hiçbir koruyucu madde kullanmıyorlar. Dana kaburga; 7 saatte isli olarak pişiriliyor. Kuzu incik; kışın özel spesiyali, Osso Buco; kuru erik ve şarapla yapılan dana incik mutlaka denemelisiniz. Kasap Fuat'ta kokorecin en iyisini en lezzetlisini yiyebilirsiniz.