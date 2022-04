Farklı mutfak kültürlerinin buluşma noktası: Sakız Alsancak

Alsancak Sakız Restoran, unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkartarak, farklı mutfak kültürlerini harmanlayarak (füzyon mutfak) modern mutfağı bizlere sunuyor. İzmir Kordon'da deniz kenarında eşsiz lezzetler eşliğinde gün batımını doyasıya yaşamak için etin, balığın Ege ve Akdeniz mutfağının buluşma noktası Sakız Alsancak Restoran... Pasaport iskelenin karşısında deniz ve tarihin buluştuğu en özel noktada, tarihi binadaki sımsıcak atmosferi içinde, hem lezzetli hem keyifli dakikalar geçirebileceğiniz ayrıcalıklı bir mekan... Mekanda, özel müzikler eşliğinde özel lezzetlerle keyifli zaman geçirebilirsiniz.

TECRÜBE VE BİRİKİMİN ADI

Sakız Alsancak Restoran'da damak lezzeti önce size değişik görünecek ama tadınca bir o kadar tanıdık tatların bulunduğu menülerden oluşuyor. Harikulade menüler, en özel et çeşitleri, balık, ızgara, muhteşem zeytinyağlılar ve çok daha fazlası ve her anınızda İzmir'in güzelliği... Bu lezzetlerin arkasında yılların birikimi ve 1968'den itibaren İzmir'de kasap denilince akla gelen Yayla Kasabı tecrübesi bulunuyor. 1993 yılında vejetaryen restoran olarak sağlıklı beslenme düşüncesi ile kurulmuş Sakız Alsancak Restoran daha sonra İzmir'de Ege bölgesine hitap edecek bir mutfağın olmadığını keşfederek Sakız Alsancak Restoran'ı açmış. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, şehrin merkezinde muhteşem lezzetlerin sunulduğu farklı özel bir mekan ortaya çıkarmış. Sakız Restoran'ın işletmecisi Halil Özdemir aynı zamanda et konusunda tecrübeli. Çocukluğundan itibaren etin içinde yetişmiş, eti bilen bu işi seven bir isim. Sakız Alsancak'ın mutfak ve salon ekibi yıllardır aynı kadrodan oluşuyor. Sakız Alsancak Restoran'ın yıllardır şefliğini yürüten Bayram Sökmen ve aşçı İhsan Koç'un 'Ege'de Lezzet Yolculuğu' adında yayınlanmış kitapları bulunuyor.

200 kişilik mekanda öğlen her gün farklı özel sebze ağırlıklı yemekler çıkıyor. Bölgeye özgü zeytinyağlılar, Ege, Girit ve Akdeniz otları, annemizden dedelerimizden öğrendiğimiz orijinal lezzetleri Sakız Restoran'da tadabilirsiniz. Zeytinyağlı helvacık otu, kavurması, yabani pırasa, istifne otu, buğdaylı yer elması, Arapsaçlı kuru fasulye gibi 600'e yakın bölge mutfağının unutulmuş lezzetler gün yüzüne çıkarılıyor. Akşamları başka yerde tadamayacağınız farklı balık menüleri hazırlanıyor. Soğuk mezelerde Girit tuzlama, peynirli Rum ezmesi, Ege ot tabağı, Enginar ızgara ve rezeneyi tadabilirsiniz. Ara sıcaklarda kalamar kokoreç, karides mantı, sıcak ot tabağı, otlu lorlu karides, balık çöp şiş, kalamar ızgara en özel şekilde servis ediliyor. Et çeşitlerinde bonfile, stekhause, t-bone, dana ve kuzu pirzola, antrikot çeşitlerini tadabilirsiniz. Son söz; Alsancak Sakız Restoran, et, balık ve Ege ve Akdeniz mutfak kültürlerini harmanlayarak modern mutfağı bize sunuyor.

YAYLA KASABI LEZZETLERIYLE

İzmir'de kasap denilince akla gelen, 1968 yılından itibaren etin kalitelisini, tazesini ve güzelini sunan yeniliklerin öncüsü İzmir'in meşhur kasabı, Yayla. Alsancak Meksika sokağında Kasım Özdemir tarafından kurulmuş. 2. şube 1375 sokakta devam etmiş. Mavişehir Atakent ve Çeşme Alaçatı Ilıca'de olmak üzere 4 şube ile hizmet veriyor. 1995'ten itibaren Halil ve Talip Özdemir kardeşler işe katılmış ve aile işletmesi olarak devam ediyor. Yayla Kasabı, 2007'de İzmir'de ilk dry aged (kuru dinlendirme) eti müşterilerinin beğenisine sunmuş. Kasım Özdemir işe çekirdekten Kars'ta çırak olarak başlamış. 1995'te ilk şubeyi İzmir'de açmış. İlerleyen zamanlarda kurumun işletmesine kendi yeğenleri geçiyor. 2. kuşaktan Furkan Özdemir Boğaziçi İşletme Bölümü'nde okuyor. Başarı ve kalitelerinin sırrını sorduğumda Halil Özdemir, "Eti bildiğimiz, iyi yerden alıyoruz. Kaliteyi aynı standartta sürdürülebilir olarak sunuyoruz" diyor.

EN İYİ RESTORAN

LONELY Planet turist rehberi kitabında İzmir / Türkiye bölümünde İzmir'in en iyi restoranı olarak değerlendirilen Sakız Alsancak Restoran Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının kaliteli hizmet ve uluslararası tanıtım vizyonu ile faaliyet göstermekte.