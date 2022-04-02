İslam Dünyasının kutsal mekanları: Kabe-i Şerif

İSLAM dini için kutsal kabul edilen kabe bu özelliğinden ve en kutsal mekan olarak kabul edildiğinden kıble olarak da Kabe'nin yönü namaz ibadetinin yönü kabul edilmektedir. Mescid- i Haram içerisinde bulunan ve yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'de beyt olarak tanımlanan yani ev olarak bilinen ibadet yeridir. Kabe İslam dini insanlığa bildirilmeden evvel Hazreti İbrahim döneminde ve bizzat Hazreti İbrahim peygamberin inşa ettiği bir ibadethanedir.

Kabe tarih boyunca birçok müşrik saldırısına rağmen yeniden inşa edilerek bugünkü haline ulaşmıştır. Kabe'nin kutsal olmasının nedeni Hazreti Peygamberin doğumunda içerisinde bulunan birçok putun birdenbire yıkılması put inancının yok olacağının ve İslam dininin var olacağına işaret olarak kabul edilmiştir. Kabe Allah'ın evi olarak adlandırılmaktadır