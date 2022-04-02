‘Lezzet-i ala Ataşehir’de Ramazan lezzetleri

Lezzet-i Ala Ataşehir, Ramazan ayı boyunca da müşterilerine hem Türk mutfağının yöresel lezzetlerini sunacak, hem de kaliteli hizmet ile lezzet şöleni yaşatacak. Lezzet-i Ala, Çiğli Ekol Hastanesi kavşağında, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile modern tesiste enfes lezzetler eşliğinde aynı anda 330 kişiye hijyen kuralları içinde hizmet etmekte. Geniş ve ferah bir mekanda her türlü davet ve organizasyonun gerçekleştirilebileceği modern mimarideki yeme-içme tesisi, bölgeye de zenginlik ve renk kattı. Nezih dekorasyonuyla modern ama sıcak, ferah, renkli ve doğal bir konseptte hizmet veriyorlar. En önemlisi işlerini severek yapıyorlar, Müşterilerini hep özel ve değerli hissettiriyorlar. Ramazan'da Lezzet-i Ala'da yer bulmak zor, rezervasyonsuz gelmeyin.

PİDE ÇEŞİTLERİMİZLE İDDİALIYIZ

Fazıl Kaya, restoranlarıyla ilgili şunları anlatıyor: "Çorbalarda katkı maddesi bulunmuyor. Öğlen ve akşam olmak üzere günde iki kez çorba yapılmaktadır. 24 saat kemik suyu kaynatılarak ilikleri boşaltılıyor. Sonra da çorba çeşitlerinde kullanıyor. Çorba çeşitlerimiz şöyle: Mercimek, ezogelin, domates, et suyu, işkembe, dil, beyin, tuzlama, karışık. Pide konusunda iddiayız. Çünkü pideleri ile ünlü Karacasu ilçesindeniz. Ustamız da Karacasu'dan... Özellikle Kıymalı Ala ve Kuşbaşılı Ala'nın kenarlarını katlamadan pişiriyoruz. Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli, ıspanaklı peynirli, mantarlı, sucuklu, pastırmalı, kavurmalı ve piliç etli pide çeşitlerimiz var."

HER KESİMDEN YOĞUN İLGİ VAR

8 yıl önce Gaziemir'de kurulan Lezzeti Ala, ikinci şubesini Ataşehir'de açtı. Açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaşan Bu tesiste de toplantı salonu, özel etkinlik alanı gibi birçok alternatifler var. Lezzet-i Ala kalitesini lezzetini daha geniş kitlelere ulaştırmaya üretmeye çalışmaya devam ediyor. Marka olmak sürdürülebilir olmak kuşaktan kuşağa geçmek öyle kolay olmuyor. İçerisinde büyük bir emek, disiplin, sorumluluk, özveri, ekip ruhunun önemi, müşteriye verilen değer, saygı ve kurumun kendi kültürü ve değerleri yatmaktadır. Lezzet- i Ala marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Lezzet-i Ala bu disiplini ekip ruhunu uygulamış, müşteriye sevgi saygıyı düstur edinmiş, arkasından da başarı gelmiştir. Bu bakış açısı kalite ve yönetim anlayışı ile daha çok başarılar sağlanacaktır. Sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemeği olmak üzere saat 09.00'dan 24.00'e kadar

üç servisin verildiği Lezzet-i Ala'da paket servis de bulunuyor. Kısa sürede markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Lezzet- i Ala, Fazıl Kaya ve

Tevfik Kaya kardeşlerin yönetiminde damaklarda tat bırakıyor.

MUHTEŞEM TATLAR

LAHMACUN ve pizzanın da en alasının restoranlarında olduğunu anlatan Fazıl Kaya, "Kebap çeşitlerinde de iddialıyız. Adana, Urfa, Manisa, patlıcanlı, domatesli, Ali Nazik, kuzu ve piliç şiş çeşitleri, ızgara köfte, sarma beyti, kuzu pirzola, dana antrikot, dana bonfile çeşitlerini deneyebilirsiniz. Ayrıca İskender, sade, dürüm, pilav üstü dönerlerimiz de muhteşem. Yanı sıra kiremitte köfte, kaşarlı köfte, piliç, kuşbaşı ve kiremitte mantar Ala çeşitlerini tadabilirsiniz. Salatalarımızda da çeşit çok. Bunlar çoban, peynirli Ege, mevsim, karışık, ton balıklı, tavuklu ve Ala Salata...Çocuklar için özel çocuk menüsü bulunuyor. Tatlı çeşitleri fırın sütlaç, kazandibi, supangle, Kemalpaşa, damla sakızlı, tiramisu, incir dolması ve kabak tatlısından oluşuyor. Amacımız sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye markamızla tat katmak" diye konuştu.

'ULUSAL MARKA OLMAK İSTİYORUZ'

KALİTELERİNİN bunca yıl tercih edilmelerinin sırrını açıklayan Fazıl Kaya, "Mutluyuz, heyecanlıyız, birlikte üretmenin paylaşmanın müşteriye saygının güvenin işimizi severek yapmanın karşılıksız kalmadığını görüyoruz. İşinin ehli ustaları ile çalışıyoruz ve birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz. Kaliteden lezzetimizden asla taviz vermiyoruz. Ürünlerimizi yöresinden en doğal haliyle tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Fazıl Kaya, kendisinin sahada kardeşi Tevfik Kaya'nın mutfakta olduğunu, yıllardır sektörde bulunmanın avantajını kullandıklarını söylüyor.

MERKEZ Gaziemir şubesi 230 kişilik mekanda müşterilerine hizmet veriyor. Ulusal bir marka olmak isteyen Kaya kardeşler, 1200 metrekareli restoranlarında çocuk oyun parkını, toplantı odaları, aile ve iş yemekleri alanlarını bile düşünmüşler. Çok özel yöresel ürünlerin sunulduğu, 1. sınıf malzemelerin kullanıldığı Lezzet-i Ala'nın her iki restoranında çok iddialı yemekler bulunuyor.