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Haberler Ramazan Muğla iftar saati! Muğla'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Muğla iftar saati...

Muğla iftar saati! Muğla'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Muğla iftar saati...

Muğla iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Muğla'da yaşayan vatandaşlar 'Muğla'da akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki Muğla'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2 Nisan Cumartesi Muğla iftar saati...

02.04.2022, 16:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 16:44

Muğla iftar saati! Muğla’da akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Nisan Cumartesi Muğla iftar saati...

Muğla iftar vakti, Muğla akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Muğla'da bugün iftar saat kaçta? İşte 2 Nisan Cumartesi Muğla iftar saati...

MUĞLA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

MUĞLA İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

KİŞİNİN ÇOK SAYIDA KAZA ORUCU VARSA NASIL TUTMALIDIR?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.
Tutulacak her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:
a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.
b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.
Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.

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