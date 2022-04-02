Ramazan’da saray mutfağı lezzetleri arayanların adresi

İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesindeki "Anadolu Sofrası İbrahim Usta" özenle seçilmiş ürünlerle, sağlıklı ve hijyenik olarak hazırlanan lezzetleri ile konuklarına ziyafet sunuyor. İzmir'de Türk ve Osmanlı mutfağının en özel sulu yemek ve çorba çeşitleri ile Gel Al ve işyerlerine servis hizmeti veriliyor. İzmir Işıkkent'te bulunan Anadolu Sofrası geleneksel, yöresel sulu yemek arayanların Bornova Işıkkent'te lezzet noktası olmuş. İzmir'de köklü geçmişe sahip esnaf lokantalarının yeri bir başkadır.

USTALARDAN EL ALMIŞ

Farklı kültürlerin beşiği olmuş İzmir'de, geleneksel Türk yemeklerinin birçok çeşidinin bulunabildiği esnaf lokantaları kabuğunu değiştirse de hala gözlere ve midelere ziyafetler çekiyor. Esnaf lokantalarının İzmir'deki en önemli temsilcilerinden birisi olan 'Anadolu Sofrası İbrahim Usta'da, nam-ı diğer İbrahim Usta 1979 yılından itibaren sektörün içinde. Anadolu Sofrası İbrahim Usta bir aile işletmesi. Mekanı usta İbrahim Beyret eşi Şükriye Yücel Beyret ile birlikte işletiyorlar. 17 yaşında Kilis'te çırak olarak başladığı bu sektörde, Sultan Vahdettin'in aşçılığını yapan Cemal usta ve Sultan Abdülmecit'in aşçılığını yapan Sait ustaların yanında yetişmiş, onlardan el almış İbrahim Usta.

1998 yılında Konak'ta Naturel Mutfak olarak kendi mekanını açmış. Tansaş mağazalarının taşeronluğunu yapmış ve yemeklerini vermiş. 2006'da Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinde Atatürk büstünün yanında, meydan durağında Anadolu Sofrası İbrahim Usta esnaf lokantasını açmış. Restoranların açık olduğu günlerde 90 kişilik kapasiteli mekan geleneksel Türk mutfağından ağırlıklı menüsüyle hizmet veriyor. Sabahları çorba çeşitleri ve öğlen servisi bulunmakta. Türk mutfağının enfes lezzetlerinin sunulduğu mekanda günlük 30 çeşit yemek çıkıyor. Özenle seçilmiş ürünlerle, eşsiz ezzetlerle Anadolu Sofrasında Türk ve Osmanlı Mutfağının doyumsuz lezzetlerini tadabilirsiniz.

SAĞLIK VE HİJYEN

Sağlık, kalite ve lezzet arayanlar için alışkanlık noktası İzmir Işıkkent'te bulunan Anadolu Sofrası geleneksel, yöresel sulu yemek arayanların lezzet noktası. Anadolu Sofrasında günlük et ve sebzelerle hazırlanan lezzetli yemekler odun ateşinin enfes kokusuyla mühürlenmektedir. Sağlık ve hijyen pandeminin en zor günlerini yaşadığımız bu günlerde en önemli detay haline gelmiştir. Son söz; İzmir mutfağının birçok kültürden etkilenmesi, bu mutfağın asimile olmasına değil, zenginleşmesine vesile olmuştur. İzmir ve Ege mutfağının zenginliği; bölgenin eşsiz iklimine, uygarlıkların beşiği oluşuna ve yaşam biçimine tüm bunları yansıtabilmesine dayanmaktadır. İzmir mutfağı, Türk mutfağının en zengin, en ayrıcalıklı, en özel mutfaklarından biridir.

KALİTELİ MALZ EME

Lezzetlerinin sırrını sorduğumda, kaliteli malzeme kullanmaları, kara fırında uzun pişirme süreleri ve ustalık el lezzeti olduğunu belirtiyorlar. Bütün yemekler kara fırında ortalama 4 saat pişirilmekte. Kuru fasulyeyi 5 saatte pişiriyorlar. Sabahları çorba çeşitleri kelle paça, işkembe, ezogelin ve mercimek her gün çıkmaktadır. Cumartesi günü geleneksel Antep Usulü Kelle Paça Çorbası bulunuyor. Kafkas kebabı, piliç tandır, kavurmaları çok özel, nohut, çeyiz bohçası kebabı, kuzu tandır, kuzu incik kapama ve iç pilavın lezzetli uyumu... Dünya mutfağından şatobiryan ve piliç kievski çeşitleri sunulmakta. Zeytinyağlı çeşitleri; kereviz, özel müşterileri olan enginarın en özel çeşitleri, bakla ve mevsimine göre en özel çeşitler sunulmakta. Antep usulü kuzu kelle paça genellikle kelle paçada kelle suyu kullanılır, Anadolu Sofrasında ayak suyu kullanmakta. Kuzu kellesi önceden haşlanarak lifleniyor. Çekilmiş kapya biber, limon, tuz karabiber uzun süre kaynatılmakta. Tatlı olarak havuç dilim Antep baklavası, tereyağlı, kara fırında özel tarif ile lokantanın spesiyallerinden fırın sütlaç ve mekanın spesiyallerinden Kemalpaşa tatlısı...