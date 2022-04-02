Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesi burada

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek olan 300 gramlık Kare Ramazan Pidesi'nin fiyatını 2,5 Lira olarak belirledi. Vatandaşlar, Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesine Balıkesir merkezi ve 12 ilçesinde de ulaşabilecek. Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından pidelerini alabilecekler.

FIRINTAŞ SATIŞ NOKTALARI

Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını "Balıkesir klasiği" klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek. Türkiye'nin en uygun fiyatlı Kare Ramazan Pidesi'nin temin edilebileceği satış noktalarımız şöyle; Altıeylül merkez, Karesi merkez, Edremit merkez, Altınoluk, Akçay, Güre, Altınkum, Burhaniye, İvrindi, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Bandırma, Gömeç ve Havran. Susurluk İlçesi'nde de kısa sürede Fırıntaş satış noktası hizmete girecek.