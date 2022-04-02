Waffle’cı Akın’a ödü

Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nce (iTQi) "Üstün Lezzet Ödülü" alan Waffle'cı Akın, bu kez yine Michelin yıldızlı şeflerin değerlendirmesiyle Üstün Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu. Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, "İlk ödülümüz, yüksek kalitede ürün elde etmek için gösterdiğimiz çabamızın karşılığı. İkinci ödülümüz ise lezzetimizin değişmediğinin kanıtı" dedi. Türkiye ve Fas'ta toplam 25 şubeye ulaşan Waffle'cı Akın, lezzetini bir kez daha tescilledi. 2017 ve 2020'dea Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nce "Üstün Lezzet Ödülü" alan Waffle'cı Akın, bu yıl pandemiye karşın başarısını katladı.

ÜNLÜ ŞEFLER DEĞERLENDİRDİ

İzmir'den karayoluyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e 3 günde ulaştırılan Waffle, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nün Michelin yıldızlı 200 şef ve sömeliyeden oluşan jürisi tarafından kör tadımda değerlendirildi. Uluslararası hedonik duyusal analiz metodlarının baz alındığı tadım oturumunda, Waffle'cı Akın, yine "Üstün Lezzet Ödülü" sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Waffle'cı Akın, bu lezzetin anavatanı olarak kabul edilen Belçika'dan yine büyük ödülü almayı başardı.

DÜNYA STANDARTLARINDA

Waffle'ci Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, Dünya standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirerek "Çabalarımızın karşılığını ikinci kez Üstün Lezzet Ödülü sertifikası ile aldık. İlk ödülümüz aslında ulaştığımız lezzetin tescillenmesiydi.

İkincisi ise bu lezzeti hiç değiştirmediğimizin kanıtı. Bugün dünyadaki en önemli konu yaptığınız işin sürdürülebilir olmasıdır. Lezzet dünyasında da en önemli konu bu. Bizim lezzetimiz hem iyi hem aynı. Bugün hangi şubemize giderseniz gidin, üstün lezzeti bulursunuz" dedi.