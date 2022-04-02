‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’in lansmanı gerçekleştirildi

ANADOLU topraklarında doğan; peynir, zeytin ve ekmek için kitap dizisi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un hazırladığı üçlemenin ikincisi olan "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabının lansmanı, Gömeç'te görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir'in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabının lansmanını Gömeç'te gerçekleştirdi.

'NADİR BULUNAN BİR COĞRAFYA'

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in mutfağı çok zengin ve ovasında her şeyin üretildiği bir şehir olduğunu dile getirerek, "Dünyada nadir bulunan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemizde, 12 milyona yakın zeytin ağacıyla; Erdek'inden Marmara Adası'na, Paşalimanı'ndan Edremit'ine, Ayvalık'ından, Havran'ına kadar her yerinde kendine has zeytinlerimiz, zeytin ağaçlarımız var. Bunların her birinin bir hikâyesi var. Kitap için 2 yıldır bu bölgelerde yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balıkesir'in, elde ettiği güzel bir şans bu kitap. Farklı noktalarda Balıkesir'i tanımak istiyorsanız 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabını okuyun. Balıkesir ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabını okuyun" dedi

SAYGI DURUŞU

"50 Peynirli Şehir Balıkesir" ile başlayan kitap yolculuğu "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ile devam ederek üçlemenin, ikinci kitabı tamamlanmış oldu. Çalışmaları süren, içeriğinde; Balıkesir'in zengin ekmek çeşitlerinin, yapılış yöntemlerinin ve hikâyelerinin de yer alacağı ekmek kitabı ile de üçleme tamamlanacak. Şehrin kadim geçmişinden bu güne geleneksel yöntemlerle yapılan; peynir, zeytin ve ekmek çeşitlerini kayıt alarak geçmişine saygı duruşunda bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin, yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte hazırladığı kitap serisi, alanında literatüre önemli katkılar sağlayacak.