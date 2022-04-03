BİR AYET- İ KERİME

"O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'ân'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun." ( Bakara, 185)

BİR HADİS-İ ŞERİF

Resûlullah şöyle buyurdu: "İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)'in Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhari, İman 1)