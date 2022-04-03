İslam Dünyasının kutsal mekanları: Mescid-i Aksa

MEDİNE'DE yapılan mescidin kıblesi Mescid- i Aksa idi. Müslümanlar Hicret'ten önce ve Hicret'ten sonra namaz kılarken Kudüs'e yönelirdi. Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların kıble bakımından ittifakları vardı. Müslümanların namazda Kudüs'e yönelmeleri üzerine Yahudiler, "Mademki Müslümanlar namaz kılarken bizim kıblemize dönüyorlar, demek ki kıblemiz haktır, kıblemiz hak olunca dinimiz de haktır. Öyleyse dinimize neden dönmüyorlar?" diye dedikodu çıkardılar. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuşmaları duyup üzülüyor ve Kabe'ye doğru dönülmesini arzu ediyordu.

İbn Sa'd bu hususta İbn Abbas'tan gelen şöyle bir rivayeti nakleder: "Hz. Peygamber Medine'ye hicret edince on altı ay Kudüs'e doğru namaz kıldı. Fakat Kâbe'nin kıble olmasını çok arzu ediyordu. Cebrail (a.s.)'e şöyle dedi: "Ya Cebrail, istiyor ve arzu ediyorum ki Allah benim yüzümü Yahudilerin kıblesinden çevirsin."

Hz. Peygamber'in bu arzusuna Cebrail şöyle cevap verdi: "Ben sadece bir kulum. Sen Rabbine dua et ve ondan iste." Rasûlullah (s.a.v.) da yine Kudüs'e doğru namaza durdu Ve başını semaya kaldırdı. Namazı henüz bitirmemişti ki "(Ey Rasulüm, vahyin gelmesi için yüzünün göğe doğru aranıp durduğunu görüyoruz. Bunun için seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ne şekilde olursanız yine yüzlerinizi Kâbe tarafına döndürünüz" (Bakara, 144) ayeti nazil oldu. Bu ayet gelir gelmez Peygamberimiz namazın içinde olduğu halde yüzünRü Kâabe'yme doğrua çevirzdi. aN