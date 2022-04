Sabır ayı Ramazan

Ramazan ayının önemini ayet ve hadisler ışığında anlatan Bergama İlçe Müftüsü Mehmet Cesur şunları söyledi: İmtihan hususunda Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. "Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz." (Enbiya, 35) " Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır." (Mülk,2) "And olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!" (Bakara, 155) Bu âyetin sonunda "Sabredenleri müjdele" buyurularak bu dünya imtihanının kazanılması için sabra vurgu yapılmıştır. Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirmeye , yasakladıklarından kaçınmaya, bela ve musibetlere karşı direnç göstermek demek olan sabır, bizlerin bu imtihan dünyasında en çok ihtiyaç duyacağımız erdemlerin başında gelmektedir. Çünkü sabır, imanı olgun hale getirmenin ve koruyabilmenin ilk şartıdır. Bu sebeple Hz. Peygamber Efendimiz (sav) kendisine sorulan " İman nedir? " sorusuna, "Sabırlı ve hoşgörülü olmak" diyerek cevap vermişti. (İbn Hanbel, IV, 386.)

ORUÇ, SABRIN YARISI

İmanın kemale ermesini sağlayan ibadetlerin yapılabilmesi de sabra bağlıdır. Nitekim Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır." buyuruyor. (Bakara 153) Sabır, müslümanın mükellef olduğu ibadetler içinde en çok oruçla o kadar özdeşleşmiştir ki, Peygamberimiz (sav) : "... Oruç sabrın yarısıdır..." buyurmuş (Bakara,153) ve Ramazan ayını da "sabır ayı" (Ebû Dâvûd, Sıyâm, 54) olarak isimlendirmiştir. Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı ; Kur'an ayıdır. Rahmet ayıdır. Oruç ve sabır ayıdır. Sabırla nefsimizi eğitmenin ayıdır. Oruç, insana sabır, takva ve şükretmeyi öğretir. Kişi oruçluyken bir yandan orucu bozan yeme, içme ve nefsinin cinsi arzularından sakınırken, öbür yandan da istenilen şekilde oruç tutabilmek için iyi hasletler edinmeye ve ameller işlemeye çalışır. Tuttuğu her oruçta nefsine hâkim olma kabiliyetini geliştirir. Her türlü kötülükten sakınmak için irademizi güçlendirir.

PEYGAMBER TAVSİYESİ

Bu ayda iyilikleri yapmaya, kötülüklerden sakınmaya ve bela ve sıkıntılara tahammül olan sabır, bu üç boyutuyla mü'minin bütün benliğini kaplar. Oruç, bir sabır sınavıdır. İnsan oruçlu iken önünde duran yemeğe nefsi arzuladığı halde elini uzatmaz, kötü söz söylemez, kem gözle bakmaz, başına gelen her türlü olumsuzluğu ve saygısızlığı olgunlukla karşılar. Oruçlu olduğu sürece açlığa, susuzluğa ve her türlü günah ve kötülüğe karşı sabreder. Sabrederek ve Allah'a sığınarak bu imtihan dünyasında kazanmaya çalışmak, Müslüman olmanın gereğidir. Sevgili Peygamberimiz (sav) de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. "...Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir." (Müslim, Zekat 124) Netice olarak Peygamberimizin müslümanlara tavsiyelerinden de anlaşıldığı gibi sabır, hayatın her alanında Müslümanın rehber edinmesi gereken bir erdemdir. Bu itibarla Müslüman, yaşadığı felâketlere karşı sabredebilmeli, hayatın zorluklarına karşı direnebilmeli ve önüne çıkan engelleri sabırla aşabilmelidir. Yazımızı Peygamber Efendimiz (sav) in bir hadisi ile bitirelim " Sabır (müminin yolunu aydınlatan) bir ışıktır. " (Müslim, Taharet,1.)

Bergama İlçe Müftüsü Mehmet Cesur