Denizli iftar saati 4 Nisan Pazartesi! Denizli’de akşam ezanı saat kaçta okunacak? Denizli imsakiyesi...

Denizli iftar vakti, Denizli akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Denizli'de bugün iftar saat kaçta? İşte 4 Nisan Pazartesi Denizli imsakiyesi...

DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

DENİZLİ İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.