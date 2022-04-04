Muğla iftar saati 4 Nisan Pazartesi! Muğla’da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Muğla iftar vakti, Muğla akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki Muğla'da bugün iftar saat kaçta? İşte 4 Nisan Pazartesi Muğla imsakiyesi...

MUĞLA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

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FİDYE VERME GÜCÜ OLMAYAN KİŞİLER NE YAPMALIDIRLAR?

Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fânî) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan'ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir (Bakara, 2/184).

Fidye verecek gücü olmayanlar ise, fidyeden sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396). Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemektir.