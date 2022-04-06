Bu durumlarda oruç bozulmaz

Müftü Karacan, "Hatırlayınca vazgeçmek kaydıyla, oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemek, içmek, uyurken ihtilam olmak, kulağa su, boğaza toz veya sinek kaçması, istemeyerek boğaza duman girmesi, ağza gelen balgamı veya burnuna inen akıntıyı yutmak, diş arasında kalan nohuttan küçük yemek kırıntılarını yutmak, ağıza dışardan alınan susam tanesi kadar bir şeyi yutmaksızın çiğnemek, elde olmaksızın kusmak, kendiliğinden gelen kusuntunun kendiliğinden mideye geri gitmesi, bir zaruret halinde tadıp tükürmek, bir şey koklamak, kan vermek, sürme çekmek, krem sürmek orucu bozmaz" dedi.

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

TAKVİMLERDE gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

CÜNÜPLÜK oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir.

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

ORUÇ; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı?

NEFES açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz.

Fitil kullanmak orucu bozar mı?

SİNDİRİM ince bağırsaklarda tamamlanmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise, sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emilmektedir. Kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu itibarla kadınların fercinden kullanılan fitiller, orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dâhil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak, yemek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz.