Oruçla bireysel ve sosyal arınma

Hem dini hem de tarihi açıdan önemli bir yeri olan Ramazan ayının medeniyetler beşiği ülkemizde güzel gelenek ve göreneklerin oluşumuna ev sahipliği yaptığını belirten Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu şunları söyledi: Ülkemizde oruç tutma eylemi ibadet boyutu ile kalmamakta, sosyal anlamda güzel alışkanlıkların kazanılmasında, yardımlaşma faaliyetlerinin benimsenip arttırılmasında bir başlangıç vesilesi oldu.

NEFİS TERBİYESİ

Genel olarak ibadetler, kulun Rabbi olan Allah ile bağını kurmasını sağlayan itaat davranışlarını içerse de ayrıntılı olarak analiz ettiğimizde, içerisinde pek çok güzel davranışı barındırmaktadır. İbadetler faydalı eylemlerin arttırılmasında gerek bireysel gerek sosyal anlamda olumlu davranışların geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Aynı zamanda düzenli olarak yapılması yönü ile belirli şartları olması, zamanı naslarla tarif edilmiş formel bir uygulama şekli olması ile de faydalı ve güzel davranışların yerleşmesinde, içselleştirilmesinde önemli bir pekiştireç unsuru taşımaktadır. Böylesine iç içe geçmiş olumlu eylemlerin bütünü olan ibadetlerin gerektiği şekilde algılanması ve idrak edilmesi ilahi bir emir ve buyruk şeklinde biz insanlara tezahür etse de gerçek formuna ve idealine insan zihnindeki kabullenmeler ve uygulama isteği ile ulaşacaktır.

BİLİŞSEL DESTEK

İbadetleri uygulama isteğinin arttırılmasında kişisel ve sosyal güdülenmenin de önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlamaktayız. İlahi emir olarak bizlere emredilen oruç ibadetinin faydalarını, mükâfatlarını ve hikmetlerini idrak etmek biz insanların üzerine düşmektedir. Nitekim, Bakara Suresi'nin 185. ayetinde yüce Rabbimiz bizlere, "Ramazan ayı, insanlara yol göstermek, doğrunun ve hakkı batıldan ayırmanın açık delilleri olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa onda oruç tutsun" şeklinde ibareleri içermektedir. Yüce Rabbimiz manevi yönü ile bireysel ve sosyal arınmayı oruç ibadeti ile sağlamakta, aynı zamanda bilişsel bir destek sağlayarak düşünme ve idrâkte arınmayı Kuranı Kerim'in eşsiz mesajları ile mu'ciz bir şekilde sağlamaktadır.

KUR'AN MUCİZESİ

Kuranı Kerim'in mu'ciz oluşu İsra Suresi 88. ayetinde "De ki insanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak Kuran'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar" şeklinde ifade edilmiştir. Müslümanların birlik beraberlik bilincini artıran ramazan ayından en güzel şekilde istifade etmeyi, inceliklerine ve hikmetlerine düşünerek idrake erenlerden olmayı yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. İsmini Ramadi kelimesinden alan, yaz ve güz sonunda yağan her türlü tozdan arındıran yağmur anlamına gelmesi gibi bu ramazan ayında biz müslümanların ve yeryüzünde yaşayan tüm insanların dini mübin olmalarını her türlü günah ve insanlık dışı tüm duygu ve düşüncelerden uzaklaşmalarını Ramazan ayı hürmetine nasip ve müesser eylesin...

MUKABELE GELENEĞİ

KURANI Kerim'in maddi ve manevi arınma kaynağımız olan mübarek Ramazan ayında nazil olması ve mukabele geleneğinin Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Cebrail ile başlaması çok manidardır. Cahiliyye dönemi arapları hatiplikte, şairlikte ve her türlü edebi eserde ileride olan bir topluluk iken Kur'an-ı Kerim dinledikleri sırada hayranlıklarını gizleyemezlerdi. İslam dinine inanmasalar da Peygamberimiz (sav). evinde Kuranı Kerim okurken gizli bir şekilde onu dinlerler ardından gizlice uzaklaşırlardı. Diğer zamanlardan farklı olarak cemaatle birlikte ihya ettiğimiz teravih namazı ve mukabele geleneği asr–ı saadetten bizlere kalmış en güzel miras niteliği taşımaktadır.