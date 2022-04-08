Ramazanda tok tutan besinler neler? Sahurda neler tüketmeli? Uzman isimden öneriler

İFTAR SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gün içerisinde uzun bir açlıktan sonra vücudun ihtiyacı olan enerjiyi ve besin değerlerini alması için iftardan 3 saat sonra mutlaka ara öğün yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Uka, "Özellikle ceviz/badem/fındık gibi yağlı tohumları, taze mevsim meyveleri, yoğurt, maden suyu gibi vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayacak besinleri tercih edebilirsiniz.

İftar sonrası tatlı tüketme isteği artmaktadır. Aşırı tatlı tüketimi istemsiz kilo artışına neden olmaktadır. Bundan dolayı haftada ikiyi geçmemek şartıyla, iftardan 1 saat sonra çikolatalı, şerbetli tatlılar yerine, kilo alımını önlemek için enerji yoğunluğu düşük olan güllaç, sütlaç, muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.