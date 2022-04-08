Ramazanda tok tutan besinler neler? Sahurda neler tüketmeli? Uzman isimden öneriler

Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, iftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Uzm. Dyt. Uka, "Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için mutlaka sahur yapın. Bol su tüketin. İftarda çorba ile ana yemek arasında 20 dakika ara verin. Yemekleri hızlı yemeyin. Taze sebze ve meyve tüketin. İftardan sonra ara öğün yapın. Yemek pişirme tekniklerinize dikkat edin. İftardan sonra bitki çayı tüketin. Şerbetli, hamurlu ve çikolatalı tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. İftardan sonra egzersiz yapın" ifadelerini kullandı.