Şiirsel ifadelerle geçmişten günümüze Ramazan ayının ruhunu, oruç tutmanın hazzını, iftarın sevincini ve sahurun bereketini dile getiren Müftü Uydaş, şunları söyledi: Gönlümüzün süruru, hanelerimizin neşesi, gecelerimizin muhyîsi, bedenlerimizin tabibi, sofralarımızın bereketi, bayramın müjdecisi... On bir ayın Sultanı Ramazan... Gündelik hayatın koşuşturmacası içinde unuttuğumuz birçok manevî değeri bizlere tekrar hatırlatan mübarek zaman dilimi... Ramazan ayının güzelliklerini idrak ettiğimiz bu günlerde hayatımıza renk katan değerleri yaşamanın ve yaşatmanın vermiş olduğu manevî huzur kaplar tüm ruhumuzu... Gündüzü mutlu gecesi neşeli... Ramazan davulcularının tatlı manileriyle geceler şenlenir... Seherler, sahurlarla bereketlenir... Birkaç lokma ile oruçlara niyetlenilir... ve imsak... sabah namazının ezanıyla başlayan imsak "tut emri" akşam ezanına kadar nefsimizi yemekten içmekten alıkoymanın başlangıç vakti... Sabâ makamının gönüllere işleyen manevi lezzetiyle, her adımında Rabbimizin mükâfatlar bahşettiği cami yoluna düşeriz... Büyükler oruçla nefislerini arındırırken çocuklarda tekne orucu tutarlar. Kaçamak su içmelere öğle yemeklerine göz yumulur... hem Ramazanın manevi ruhu aşılanırken genç müminlere hem de yavaş yavaş ibadetlere alışması sağlanır...Günler mukabele sofralarıyla bereketlenir... evler, camiler Kuran meclislerine dönüşür... Akşam vaktinin yaklaşmasıyla tatlı bir telaş sarar... Misafirlerin ağırlandığı, ikramların yapıldığı iftar sofraları...

TERAVİH HEYECANI

Akşam namazının ardından başka bir heyecan başlar Ramazan gecelerinde... Teravih namazlarında camiler dolar taşar... Kürsülerde vaizlerin sohbeti ayrı bir huşu verir dinleyenlere... Arka saflarda çocuk gülüşmeleri arasında eda edilen teravih namazları... Namaz arasında getirilen salat-ı Ümmiyeler, Itrî'nin gönlünden yükselircesine ayrı bir coşku katar Ramazan gecelerine... Namaz sonrası hayırseverlerin tatlı ikramlarıyla hitamühû misk olur Ramazan gecelerinin... Derken başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ayın sonları yaklaşmaya başlarken Kadir gecesi ayrı bir huzur verir Müslümanlara... Yüce Allah'ın "bin yıldan daha hayırlıdır" müjdesine mazhar olabilmek için eller semâya, gönüller duaya kalkar bu gece...

VE BAYRAM SEVİNCİ...

Rabbimizin mükafatı Bayrama yaklaşırken Arefe gününde bayram hazırlığı zirve yapar... Fitreler verilir, verilir ki hiçbir Müslüman bayramda mahzun olmasın... Mezarlıklar ziyaret edilir... Fatihalar Yasinler ikram edilir baki yurdun sakinlerine... Bayramlık giymenin heyecanıyla uyanılan bayram sabahı... Heyecanı neşesi bir başkadır... Bayrama ulaşmanın sevinciyle kıldığımız bayram namazından sonra mahalle komşularımızla ilk bayramlaşmayı camide yaparız... Eve dönüşte bayram sofraları bekler bizi... Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülür, çocuklara bayram harçlığı verilir... Akrabalar komşular ziyaret edilir, kırgınların gönlü alınır, dargınlar barıştırılır... Nefsi terbiye ettiğimiz, yardımlaşmanın doruğa ulaştığı, akrabalık bağlarının güçlendiği bu ay gönüllerde bıraktığı tatlı bir huzur ile seneye tekrar kavuşmak ümidiyle veda eder bizlere... Nice Ramazanlara kavuşmak duasıyla...