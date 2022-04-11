Ayetel Kürsi duası anlamı nedir? Ayetel Kürsi duası okunuşu ve meali

Okuyan kişiyi kötülüklerden koruyan Ayetel Kürsi, özellikle Ramazan ayında daha da çok okunan duaların başında geliyor. Peygamber Efendimizin de (s.a.v) okunmasını nasihat ettiği duanın anlamı, okunuşu ve yazılışı da merak ediliyor.
"Ayetlerin Efendisi" olarak zikredilen Ayetel Kürsi okuyana huzur ve manevi rahatlama hissettiren dualardandır. Özellikle dini günlerde sıklıkla okunan Ayetel Kürsi'nin anlamı da araştırılıyor. Bakara Suresi içerisinde yer alan 255. ayet olan Ayetel Kürsi, fazileti en bol dualardandır. İşte Ayetel Kürsi'nin okunuşu, anlamı ve meali...
Okuyan kişiyi kötülüklerden koruyan Ayetel Kürsi, özellikle Ramazan ayında daha da çok okunan duaların başında geliyor. Peygamber Efendimizin de (s.a.v) okunmasını nasihat ettiği duanın anlamı, okunuşu ve yazılışı da merak ediliyor.
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
AYETEL KÜRSİ FAZİLETLERİ
1- Bu duayı okuyan kişi, bu kıymetli dua vasıtasıyla Allah'ın (c.c.) en büyük sıfatlarını anarak O'nun rızasını kazanır. Ayetel Kürsi duasını sık sık tekrar eden kimse kazandığı sevaplarla cennetlik kullar arasına girer.
2- Şeytanın ve onun yolundan giden kimselerin şerrine karşı adeta bir kalkan oluşturur. Cin, şeytan, kötü niyetli insan ve başa gelebilecek her türlü kaza ve bela bu duayı okuyan kişiden uzak olur. Kötü emeli olan kimseler bu duanın gücüyle emellerinden vazgeçer ya da bu duayı okuyan kimseye zarar vermekten alıkonur.
3- Korku, vesvese, gece huzursuzluğu, kabus görme gibi durumlarda bu dua kişinin içsel bunalımına çare olur. Ayetel Kürsi okuyarak Allah'a sığınan kimse korkularından emin olur ve ruhsal huzura erişir.
4.Evden çıkmadan Ayetel Kürsi okumak kişiyi gün boyu kaza ve beladan korur. Kişinin hassas olduğu konu her ne ise o konuda kendinden emin olmasına, başına gelecek kötülüklere karşı öngörü kazanmasına vesile olur.
5. Hasta olan kimseler için şifa bulmaya yardımcı en kuvvetli dualardan biri Ayetel Kürsi'dir. İçinde bulundurduğu kıymetli esmalar ve faziletleri ile bu duayı sıkça zikreden kimse şifa bulur. Hastaya sık sık okunması halinde yine bu hasta kimse Allah'ın izniyle şifaya kavuşur. Bebeklere, ateşlenen çocuklara, doğuma giren kadınlara, ölüm döşeğindeki hastalara, ameliyattaki hastalara Ayetel Kürsi duası okumak acıların hafiflemesine, işlemin kolaylaşmasına vesile olur.