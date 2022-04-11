Dua öncesi besmele ve salavat getirin

Dua etmenin insanı Allah'a yaklaştırdığını belirten Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven şunları söyledi: Dua etmeye besmele ile başlarız. Daha sonra, biz Rabbimizden henüz bir şey istemeden, O'nun bugüne kadar karşılıksız verdiği nimetlere karşı övgü ve O'na hamd ile başlamak adaptandır ve Rasulullah (s.a.v.) efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

DUA İBADETİN ÖZÜDÜR

Bunu Rasulullah (s.a.v.) Efendimize salat selam getirerek sürdürürüz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in tavsiyesi ve örnekliği bu şekildedir. İnsanın kendisi

için yaptığı dua değerlidir ama başkasının iyiliği için dua etmek aynı dileklerin melekler tarafından dua eden kişi için de istenmesine vesile olur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz (c.c.), bize geçmiş peygamberlerin seçkin niyazlarından örnek vermek suretiyle anne-babamızın, evlatlarımızın, ahirete göç etmişlerimizin ve muhatap olduğumuz bütün toplumun selamete erişmesini dilemeye bizleri teşvik ediyor. Yüce Allah'a kulluk için yaratıldık. Her hal ve ortamda Rabbimizin yüceliğine ve "tek" oluşuna olan inancımızı, teslimiyetimizi özümüzle ve sözümüzle göstermeliyiz. Genel anlamda bu teslimiyet ifadesine "ibadet" diyoruz. İbadet; sözle, davranışla ve sahip olduğumuz birikimden tasarruf etmek suretiyle yapılır. Ama Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), "Dua ibadetin özüdür, ta kendisidir" buyurduktan sonra Mü'min suresinin 60. ayetini okumuştu: "Rabbiniz, şöyle buyurdu 'Bana kulluk edin, duanızı kabul edeyim! Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!" Bu ayette dikkat edilirse, Rabbimiz bizzat dua ile ibadet arasında bağ kuruyor. Dua, birer kul olarak Rabbimizden beklentimizi sadece O'na arz etmek,

O'ndan talepte bulunmak, O'nunla bağlantı kurmaktır. Dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları içinde lutuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Demek oluyor ki dua, Rabbimizle aramızda özel bir iletişimdir. İnsanlık tarihi boyunca insanların hayatında dua hep olmuştur. Dua, ilahi bir emirdir. Biz kulların ellerini açıp Rabbine halini arz etmesi, Rabbimiz katında çok değerlidir. O'nun katından tarafımıza rahmet kapılarının açılmasına vesile olur. Kaynaklarda Peygamberimiz (s.a.s.)'in dua konusunda tavsiye ve rehberliğine bakınca bazı hususlara

da dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz: Duada ellerimizi açmak, insanı Allah'a yaklaştırır. Duadan önce tevbe ve istiğfarda bulunmak, bilirek ve bilmeyerek işlediğimiz hatalardan dolayı Rabbimizden özür dilemek, duamızın kabul olma ümidini artırır. İman kalbimizde olmazsa ve buna ilaveten yediğimiz lokma helal olmazsa, duamızın kabul olunmayacağı belirtiliyor. Allah'ın güzel isimleri ile ve duanın kabul olunacağı bildirilen özel vakitlerde Rabbimizle bağlantıya geçmek işimizi daha da kolay hale getirecektir.

TEVBE ETMEK VE İSTİĞFAR

Dua ile ilgili ayet ve hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre; bilinçli olarak, kabul olunacağına inanarak, kısık sesle ama yalvararak dua etmeliyiz. Duada ısrarcı olmalı, yaptığımız hataları duada itiraf etmeli ve sadece sıkıntılı zamanlarda değil, selamet zamanımızda da dua etmeliyiz. Dua sonunda "âmîn" denilmeli, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize salat selam getirmeli ve fatiha okuyarak duamızı tamamlamalıyız. Mü'min barış insanıdır. Dua, mü'minin silahı ve sığınağıdır. Dillerimiz her daim duada olmalı ama sadece Yüce Allah'a dua etmeli, O'ndan yardım dilemeliyiz...