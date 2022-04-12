Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

Peki evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi evde yapılır mı? İşte ramazan pidesini evde yapmak isteyenlere hem pratik hem de leziz bir tarif...

Ramazan ayında en çok tüketilen besinlerden birisi de Ramazan pidesidir. Ramazan pidesi fırınlardan alınır. Doğru tarif uygulanırken evde de kolay bir şekilde Ramazan pidesi yapılabilir. Ramazan pidesi en lezzetli tariflerden bir tanesidir. Ramazan pidesi hazırlanırken pek çok detaya da dikkat edilmesi gerekmektedir.

İŞTE PİDE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

Üzeri İçin:

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Çörek otu susam

Yapılışı: Ramazan pidesi yapılırken öncelikle maya hazırlanır. Karıştırma kabına maya, şeker, su ve süt karıştırılır. Burada ise sütün ve suyun ılık olmasına da dikkat edilmelidir. Mayanın üzeri de un ile kapatılarak hava bağlantısı kesilir. Maya da köpük köpük kabarır. Maya kabarmaya başlayınca üzerine sıvı yağ ve un konularak cıvık bir hamur yoğrulur. Ramazan pidesi hazırlandıktan sonra pidelerin üzerine yumurta sarısı ve susam konularak pişmeye bırakılır.

RAMAZAN PİDESİ EVDE NASIL HAZIRLANIR?

Ramazan aylarında fırın önlerinde uzun pide kuyrukları oluşmaktadır. Bu Ramazan pideleri evde kolay bir şekilde hazırlanabilir. Öncelikle Ramazan pidesi yapımının püf noktaları bilinmektedir. Öncelikle mayanın aktif hale gelmesi için doğru işlemler uygulanır. Hamur karıştırma kabının içine süt, şeker, maya ve su alınarak karıştırılır. Burada su ve sütün de ılık olmasına çok dikkat edilmelidir. Daha sonra üzeri un ile kapatılmalıdır. Bu şekilde maya köpürene kadar da beklenir. Maya kabardıktan sonra üzerine sıvı yağ konulur. Unun kalanı ve tuz da eklenerek hamur yoğrulur. Hamur cıvık olmalıdır. Hamur unlanan tezgaha alınarak hafif un serpilmeli. Hamur tezgah üzerinde sürekli katlanarak yaklaşık 8 dakika kadar yoğurulur. Mayalanan hamur iki parçaya ayrılır.

Hamur tepsiye alındıktan sonra tepsi mayasının gelmesi için üzeri de örtülmelidir. Yaklaşık 20 dakika kadar hamurlar dinlendirilir. Tepsi mayası gelen pidelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve yumurta sarısı dikkatli bir şekilde sürülmelidir. Pide hamurları yaklaşık 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişer. Fırından çıkarılan pidelerin üzerine de bez örtülerek 15 dakika dinlendirilir.

RAMAZAN PİDESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Ramazan pidesi hazırlanırken hamurun kıvamının doğru tutturulması gerekmektedir.

Ramazan pidesi kıvamının oluşması için malzemeler iyice karıştırılmalıdır.

Maya iyice kabarmalıdır. Bu sayede Ramazan pidesi puf puf ve lezzetli olur.

Ramazan pidesinin hazırlanması için fırının 200 derece olması da önem taşımaktadır.

Pide piştikten sonra üzeri kapatılarak dinlendirilmelidir. Bu sayede pideler de çıtır çıtır olacaktır.

RAMAZAN PİDESİ İLE BİRLİKTE TÜKETİLEBİLECEK YİYECEKLER

Özellikle Ramazan ayında Ramazan pidesi çok sık tüketilmektedir. Yapımı oldukça kolay olan bu pide her yemeğin yanında tüketilebilir. Genellikle çorba, zeytinyağı ve benzer yemekler ile birlikte Ramazan pidesi de tüketilebilir.