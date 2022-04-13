Allah temiz olanı sever

Aliağa İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, oruç ibadetinde niyetin şart olduğunu belirttir. Sahura kalkamayan kişilerin güneş doğduktan sonra uyandığı andan itibaren orucu bozacak herhangi bir şey yapmadığı müddetçe niyet ederek orucuna devam edebileceğini belirten Coşkun, "Niyeti kalp ile yapmak yeterli olmakla beraber diliyle de ifade etmesi hem sünnete uygun hem de niyetle ilgili vesvese ve evhama karşı bir önlemdir" dedi. Orucun tarifi ve şartları hakkında bilgi veren Aliağa İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun şunları söyledi: Oruç, şartları tutan her Müslüman'ın imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden ifa ettiği ibadetin adıdır.

ORUÇ KİMLERE FARZ?

Diyanet İşleri Başkanlığı riyasetinde bilim adamları tarafından bilimsel imkanlar kullanılarak hazırlanan takvimlerden yararlanmak en sağlıklı olanıdır. İmsak vaktinden itibaren başladığımız orucumuzu güneşin batmasıyla tamamlamış oluruz ki bu zamana orucu bitirme, sonlandırma anlamında "iftar" adı verilir. Bu zaman oruçlunun en sevimli iki zamanından biridir, diğer sevimli zamanı ise kıyamet günü Rabbine kavuşacağı zamanı olacaktır. Peki kimlere farzdır oruç ? Oruç akıllı, ergenlik çağına gelmiş, oruca engel bir sağlık sorunu bulunmayan, yolcu olmayan ve (bayanlar için adet ve lohusalığı döneminde olmayan) her Müslümana Ramazan orucunu tutmak farzdır. Henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklara oruç farz değil ise de oruca alıştırma amacıyla tutturulması yararlı olur.

NASIL NİYET EDİLİR?

Nitekim geleneğimizde bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılarak çocuklar oruca alıştırılmıştır. Ramazan orucuna niyet güneşin doğmasıyla başlar, eğer bu vakte kadar niyet edilmemişse imsaktan sonra orucu bozacak bir şey de yapılmamışsa kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Sahura kalkamayan, imsaktan veya güneş doğduktan sonra uyansa, uyandığı andan itibaren orucu bozacak herhangi bir şey yapmadığı müddetçe niyet ederek orucuna devam eder. Niyeti kalp ile yapmak yeterli olmakla beraber, diliyle de ifade etmesi sünnete uygundur. Şöyle niyet edilebilir; Allah'ım niyet ettim rızan için bu günün orucunu tutmaya.