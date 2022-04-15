65 yaş üstü hacca gidemeyecek

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında 65 yaşını geçenlerin hacca gidemeyeceklerini söyledi. Erbaş, "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Covid- 19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak" diye konuştu.

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