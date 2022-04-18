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Haberler Ramazan İzmir iftar saati 18 Nisan Pazartesi

İzmir iftar saati 18 Nisan Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir iftar saati...

18.04.2022, 14:28

İzmir iftar saati 18 Nisan Pazartesi

İzmir iftar vakti, İzmir akşam ezanı saati aramaları yoğun olarak sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayını idrak ederken en çok araştırılanlar arasında iftar ve sahur saatleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini yayınladı. Vatandaşlar kendi yaşadığı ilin iftar vaktini imsakiye aracılığı ile öğrenebiliyor. Peki İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir iftar saati...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

İZMİR İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

BOZULAN VACİP VE NAFİLE ORUÇLARIN KAZASI GEREKİR Mİ?
Adak sebebiyle vacip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 284-285). Nafile oruç ise, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 271).

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