Ramazan menüsü

Zeytınyağlı türlü (6 kişilik)

Birer adet soğan ve kırmızı soğan, ikişer adet taze patates ve tombul kabak, 200 gram taze börülce, 2 adet kırmızıbiber, 2 adet küçük boy patlıcan, 15 adet siyah zeytin, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 baş taze sarımsak, 1 adet domates, 1 su bardağı bezelye, yeteri kadar su, 2-3 dal kekik, tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızıbiber.



Soğanları piyazlık, patates ve kabakları elma dilimi şeklinde doğrayın. Börülceyi temizleyip ikiye bölün. Kırmızıbiber ve patlıcanı irice doğrayın. Patlıcanın acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletip suyunu süzün. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp fazla tuzunu almak için sudan geçirin. Zeytinyağını bir tencereye alıp üzerine soğan ve ortadan ikiye bölünmüş baş sarımsağı ekleyin. Renkleri dönene dek kavurun. Yemeklik doğranmış domates ilave edip birkaç dakika kavurun. Tuz, karabiber, pul biber ve toz kırmızıbiber katın. Börülce ekleyip kısık ısıda yarı yarıya yumuşayana dek (gerekirse sıcak su ilave ederek) pişirin. Daha sonra diğer tüm sebzeleri tencereye ilave edin. Suyu azalmışsa tenceredeki malzemenin seviyesine gelecek kadar sıcak su katın. Sonradan eklediğiniz sebzeler yarı yarıya yumuşayınca zeytini katın. Tüm sebzeler yumuşayana dek pişirin. Servis tabağına aktarıp kekikle süsleyin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.



SEBZELI ARPA ŞEHRİYE PİLAVI (6-8 KİŞİLİK)

2 su bardağı arpa şehriye,

6 yemek kaşığı zeytinyağı,

4 diş sarımsak, birer adet soğan,

havuç ve kırmızıbiber,

2 adet kereviz sapı,

4 adet pancar sapı,

1 su bardağı haşlanmış bezelye (50 gram),

1 çay kaşığı + 1 tatlı kaşığı tuz,

Yarım çay kaşığı karabiber, yeteri kadar su.

GENİŞ bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Üzerine kıyılmış sarımsak ve küp doğranmış soğanı alın ve 2 dakika kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyip hepsini birlikte 5 dakika daha kavurun. Kıyılmış kırmızıbiber, kereviz sapı, pancar sapı ve 1 çay kaşığı tuz koyup 10 dakika birlikte pişirin. Pilav tenceresine kalan zeytinyağını ve arpa şehriyeyi koyun. Karıştırarak esmerleşinceye kadar kavurun. Havuçlu karışımı ve bezelyeyi ekleyip iyice karıştırın. 3 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber ekleyip suyunu çekene dek yaklaşık 15 dakika pişirin. Pilavı sıcak veya ılık olarak servis yapın.