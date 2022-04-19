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Haberler Ramazan Bir Ayeti Kerime

Bir Ayeti Kerime

19.4.2022

Bir Ayeti Kerime

"(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir." (Bakara Suresi, 273)

BİR HADİSİ ŞERİF

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Eğer kadın, evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse, kadın infak ettiği için, erkek de kazandığı için sevaba kavuşurlar." (Buhari, Zekât 26)

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