Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz

İnsanların gerek bir takım zaafları ile gerekse çevresel faktörlerle bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklendiklerini belirten Menderes İlçe Müftüsü Ömer Çoban şunları söyledi: Yüce Allah"ın kullarına lütfettiği tevbe-istiğfar ise bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Kur'ân-ı Kerîm'de insanlığın atası Hz. Âdem'in hatasından ve hatasını anladıktan sonra Rabbine pişmanlığını ve bağışlanma dileğini nasıl dile getirdiğinden bahsedilir. Buna göre Yüce Allah, Hz. Âdem'e,"Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz."buyurduğu hâlde şeytan onlara,"Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı."diyerek vesvese vermiş ve onları kandırarak yasağa sürüklemişti. (A'râf, 7/19-20). Ancak Hz. Âdem ve eşi Havva işledikleri kabahati anlayıp çok pişmanlık d uyarak hemen Rablerine yönelmişler, ondan bağışlanma dilemişler ve sonunda tevbeleri kabul eden Allah,(c.c) onları bağışlamış ve tevbelerini kabul etmiştir. (A'râf, 7/23; Tâhâ, 20/122)

PİŞMANLIK TEVBEDİR

Gerek Hz. Âdem ve eşi Havva'da gördüğümüz, gerekse hadislerde ifadesini bulduğu üzere pişmanlık, tevbenin ilk şartıdır. Resûlullah (sav) bir hadisinde, "(Günahtan) pişmanlık duymak, tevbedir."(İbn Hanbel, I, 423) derken, bu gerçeği ifade eder. Gerçek bir pişmanlıkta günahını küçük görüp ona meşruiyet bulma çabası değil; günahını, hatasını itiraf edip onun için üzülme ve affı için çare aramak vardır. Tevbeyi tamamlayan en önemli unsurlardan biri de, günahın derhâl terk edilmesi ve aynı günahı yapmamak için samimi bir kararda olmaktır. Allah rasulü bir hadisinde,"Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir."(İbn Hanbel, I, 446) buyurmuştur. İbadetlerin özünde olması gereken samimiyet tevbede de olmazsa olmaz bir şarttır. Kişi eğer tüm pişmanlığına rağmen, günahına devam ederse, onun bu hâli tevbe değil, sadece anlık bir pişmanlıktır. Tevbe etmek, tam bir dönüş ile dönmek, suçu kökten terk etmektir. Günaha devam edip, o günaha tevbe etmek hakiki bir tevbe olamaz. Tevbe, dil ucuyla söylenen bir iki kelime ile geçiştirilen bir söz değil bilinçli bir eylemdir. O halde tevbeyi şu şekilde ifade edebiliriz. Tevbe: işlenen günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemektir.

YETER Kİ SAMİMİ OL

Tevbe konusunda hatırlatılması gereken önemli bir husus, işlenen günahta kul hakkı da varsa, önce o kişilere haklarını iade etmek suretiyle helâllik alınmalıdır. Çünkü burada kul hakkı söz konusudur ve onu affetme yetkisini Allah ancak hak sahibine vermiştir. (Buhârî, Rikâk, 48) İstiğfar ise Allah'tan, affetmesini istemek anlamında olup tevbeyi tamamlayan bir kavramdır. O hâlde tevbe-istiğfar dediğimiz kavram; kulun, işlediği günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemesi ve Allah'tan kendisini affetmesini istemesidir. Tevbe kavramı, genellikle istiğfar ile birlikte telaffuz edilerek âdeta onunla özdeşleşmiştir. Kul, tevbe ile günahlarından arınarak âdeta aslî ve fıtrî temizliğine geri dönmüş olur.