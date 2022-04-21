Bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Tatil planı yapanlar bayramın hangi güne geleceğini ve tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu? Ramazan Bayramı hangi güne geliyor? İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Aynı zamanda arife günü, Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren tatile çıkanlar için ise 30 Nisan'da başlayan tatil, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek ve Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olacak.