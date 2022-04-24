GİSİDER üyeleri iftarda buluştu

GİRİŞİMCİLER ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER) üyeleri, Basmane Ramada Otel'de düzenlenen iftar yemeği organizasyonunda buluştu. Sunucu Mehmet Bozdağ'ın şiirleri ve Selahattin Arslan'ın seslendirdiği ilahilerin yanı sıra tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen semazen gösterileri büyük beğeni topladı. Katılımcılara teşekkür eden GİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Merve Çakır, "Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Bu zor günleri en az zararla atlatmanın tek yolu, milletçe birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tutmaktır. Bizler de GİSİDER olarak daha çok çalışıp dayanışma içinde birbirimize katkıda bulunmalıyız. İş dünyasına yeni adım atmış girişimcilerimize de desteklerimiz devam edecek" dedi. Etkinliğe Afyon'dan katılan Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı ise "Bütün yatırımcı ve girişimcilere kapımız sonuna kadar açık. Bu anlamda GİSİDER ile işbirliğine hazırız" diye konuştu. İftar organizasyonunda ayrıca üyeler adıma TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapıldı.