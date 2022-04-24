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Haberler Ramazan İslam dünyasının kutsal mekanları

İslam dünyasının kutsal mekanları

24.4.2022

İslam dünyasının kutsal mekanları

Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah veya aileleri tarafından yaptırılan camilerine selatin camileri adı veriliyordu. Fatih Camii de İstanbul'un Fethi'nden sonra yaptırılan ilk selatin camisi olma özelliği taşıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen caminin yanında, içerisinde 16 adet medrese, hamam, aşevi, kütüphane, konukevi ve hastanenin bulunduğu bir külliye yer alıyor. Fatih Camii, yalnızca mimarisi veya külliyesi sebebiyle değil, hemen yanında yer alan türbeleri sebebiyle de oldukça ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet, Gazi Osman Paşa ve Gülbahar Valide Sultan gibi Osmanlı tarihinde önemli yere sahip olan isimlerin kabri, burada yer alıyor.

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