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Haberler Ramazan İzmirli gazeteciler iftarda bir araya geldi

İzmirli gazeteciler iftarda bir araya geldi

24.4.2022

İzmirli gazeteciler iftarda bir araya geldi

İZMİR'DE kısa süre önce hizmete giren ve eğlence ile lezzeti bir arada sunan Times, İzmirli gazetecileri buluşturdu. Sahilevleri'ndeki restoranda gazetecilerle sohbet eden firma sahibi Murat Yeniçeri, "Newyork, Worms, Milano'da şubelerimiz bulunuyor. Avrupa ve Amerika'nın ardından en yeni şubemizi İzmir'e açtık. Şubemizin resmi açılışı Ramazan sonrası gerçekleşecek. Restoranımızda tüm yemeklerimiz şeflerimizin modern dokunuşlarıyla sunuluyor" dedi. İftara, ünlü oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, Cem Doğangil, Gamze Dursun ve Haluk Elvan da katıldı.

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