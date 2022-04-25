2022 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne geliyor? Diyanet Kadir Gecesi tarihi...

Kadir Gecesi ne zaman? 2022 Kadir Gecesi hangi gün? Diyanet İşleri takvimine göre Kadir Gecesi tarihi araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kaldı. Bu mübarek günde eller semaya açılacak, dualar edilecek. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gününe denk geliyor. Böylece 1 Nisan'da tutulmaya başlanan ilk oruçtan 27 gün sonra yani 27 Nisan'da Kadir Gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Mübarek kandil gecelerimizin en büyüğü olan Kadir gecesi müstesna bir gece, her hayırlı işimizin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, "Levhi Mahfuzdan dünya semasına kitap halinde toptan bu gecede indirilmiştir. Daha sonra yine Ramazan ayında, Kadir gecesinde başlayarak Hz. Cebrâil vasıta- sıyle 23 senede, tedricen Hz. Peygamberimize vahyedilmiş- tir.

Kadir kelimesinin anlamı geniş ve şümullüdür: Hüküm, takdir, şeref, azamet, tazyik ve sıkışıklık manalarına gelir. Kadir gecesi, bütün bu anlamlara cevap veren, deva olan bir gecedir. Zira bu gece için Ce- nab-ı Hak: "Helâl ile haramı ve diğer hükümleri açıkça bildiren bu kitaba, Kur'an'a yemin ederim ki, hakikaten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek, biz onunla inançsızların uğrayacağı azabı haber vericiyiz. O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, katımızdan bir emir ile, o zaman ayrılır."(3) diye buyurmaktadır. Evet, Kadir gecesinde yalnız bir sene zarfında olacak olaylar değil, bir çok senelere, asırlara, devirlere teallük edecek olayların takdiri de yapılmaktadır.



Bu mübarek gece, müminler için şeref, yücelik: çok sevap kazanma, günahlardan arınma gecesidir. Sayısızca rahmet meleklerinin yeryüzüne indiği, ma şeri bir kalabalık meydana getirdiği, ev ev ziyaret ederek mü'minlerin bağışlanması için Cenab-ı Hakk'a tazarru1 ve niyazda bulundukları bir gerçektir.