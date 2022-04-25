Engelliye saygı Allah’ın emridir

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) engelli, hasta ve muhtaçlara yakın ilgi ve şefkatle yaklaştığını ve hatta onlara valilik gibi önemli görevler verdiğini belirten Müftü Ofşin, Allah'ın da görme engelli sahabe Abdullah bin Ümmi Mektum için ayet gönderdiğini ifade etti. Engellileri toplumun ayrılmaz birer parçası olarak gören Peygamberimizin "Bakıma muhtaç kimselerin sorumluluğu bize aittir."(Buhari, Feraiz, 25) buyurarak ihtiyaç sahibi ve engelli kimselere fert, toplum ve devlet bazında sahip çıkılmasını istediğine dikkat çeken Karaburun İlçe Müftüsü Yahya Ofşin şunları söyledi:

ALLAH, AYETLE UYARDI

Hz. Peygamber bir gün Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Utbe bin Rebia, Ebû Cehil, Umeyye bin Halef gibi kimselerle konuşuyordu. Onların müslüman olmalarını istiyor ve bu konuda gayret gösteriyordu. O esnada âmâ bir sahâbî olan Abdullah bin Ümmi Mektûm gelerek Hz. Peygamber'e:

- Yâ Resûlallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret, dedi. Hatta Onun başkalarıyla meşgul olduğunu fark etmediğinden bu sözünü birkaç defa tekrarladı. Konuşmasının kesilmesinden dolayı canı sıkılan, bu hoşnutsuzluğunu yüz ifadeleriyle açığa vuran Hz. Peygamber (sav) onunla

ilgilenmeyerek yanındakilere dönüp konuşmasını sürdürdü. Çünkü müşriklerin ileri gelenleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz konuşmasını bitirip kalkacağı sırada Abese suresinin ilk âyetleri nazil oldu: "Peygamber, âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. Onun halini sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da öğüt ona fayda verecek. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince ona yöneliyorsun, oysaki onun temizlenip arınmasından sen mes'ul değilsin. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelenle ilgilenmiyorsun." (Abese 80/1-10)



ÖNEMLİ GÖREVLER VERİLDİ

Bu olay insanlar arasında üstünlüğün zengin ve makamla değil, Allâh'a imân ederek salih amel işlemekle olduğunu, imânlı engelli fakir bir kişinin sağlıklı fakat Allâh'ı tanımayan zengin bir liderden daha üstün olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Engellilik bir kişinin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal bazı yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük hayatın tabii ihtiyaçlarını temin etmede kısmen ya da tamamen güçlüklerle karşılaşması, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyması halidir. Dinimiz İslam her daim engellilere ilgi ve alaka göstermiş, sosyal hayat içerisinde haksızlığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı çıkmıştır. Hz.Peygamber (s.a.v.) her daim engellilere sahip çıkmış, bunun birçok örneğini

bizlere göstermiştir. Görme engelli Abdullah bin ümmi İbni Mektum'a müezzinlik görevi vermesi, ve sefere çıktığında kendi yerine vekil tayin etmesi, ortopedik engelli Muaz Bin Cebel'i Yemen'e vali tayin etmesi birkaç örnektir. Allah Rasülünün engellilere vermiş olduğu yetkiler, gösterdiği ilgi ve alaka bütün çağlara örnektir.

İSLAM'IN EVRENSEL DEĞERLERİ

DİNİMİZİN en önemli evrensel değerleri arasında çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere sahip çıkılması yer alır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) engelli, hasta ve muhtaçlara kucak açmış, onlara ilgi ve şefkatle yaklaşmış, toplumun ayrılmaz birer parçası olarak görmüş ve "Bakıma muhtaç

kimselerin sorumluluğu bize aittir."(Buhari, Feraiz,25) buyurarak ihtiyaç sahibi ve engelli kimselere sahip çıkılmasını istemiş, onlara yardımı sadaka olarak nitelendirmiştir. Doğuştan veya sonradan engelli konumuna düşenler, eğitilmeli, engellilere iş imkânı sağlanmalı ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Bir insanın özürlü olması insan hak ve hürriyetleri açısından bir engel teşkil etmez. Sonuç olarak insan ya engelli, ya engelli yakını ya da engelli adayıdır. Hepimiz bu duruma karşı tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Engelli kardeşlerimize değer vermeli, söz ve davranışlarımızla onların gönüllerini almalı, huzur ve mutluluklarına vesile olmalıyız.