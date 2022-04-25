Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.

Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10'ar 10'ar üst üste koyun.

10'arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.

Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin.

Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…

