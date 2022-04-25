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Haberler Ramazan Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. Bayramın olmazsa olmazı tatlıyı evde kendileri yapmak isteyenler tatlı tariflerini araştırıyor. Yapımı zahmetli gibi gözükse de en çok tercih edilen tatlıların başında baklava geliyor. Peki evde baklava nasıl yapılır? Ev yapımı pratik baklava yapımı nasıl? İşte Ramazan Bayamı'nda tatlı tarifi arayanlara özel baklava yapımı...

25.04.2022, 12:28

Bayram tatlıları için hazırlıklar şimdiden başladı. Ramazan'ı uğurlarken bayram telaşı da evlerde kendini göstermeye başladı. Bayram tatlı tercihini ev yapımı baklavadan yana kullananlar baklava tarifini araştırıyor. Peki ev yapımı baklava nasıl yapılır? Baklava yapmak zor mu? İşte ev yapımı baklava malzemeleri ve tarifi...

Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

İçi için;

Kırılmış ceviz ya da fındık

Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

Açmak için;
Mısır nişastası

Şerbeti için;
4 bardak şeker
5 bardak su
Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;
300 g tereyağı ya da margarin

Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

KOLAY EV BAKLAVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?
Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.
Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.
Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10'ar 10'ar üst üste koyun.
10'arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.
Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin.
Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…

Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

EV BAKLAVASI ŞERBETİNİN YAPILIŞI;

4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın.
Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.
Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.

Evde baklava nasıl yapılır? Baklava malzemeleri ve tarifi...

BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTALARI
İlk olarak orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmeniz gerekmektedir.
Açtığınız bezelerin çok kalın olmaması gerekmektedir.
Ne kadar ince olursa o kadar kıyır kıyır ev baklavası elde etmiş olursunuz.
Hamuru açarken nişasta kullanmalısınız.
Üzeri için kullanacağınız tereyağı baklavanızı daha lezzetli bir hale getirecektir.
Baklavanızı pişirirken fırınınızın sıcaklık ayarını ve pişirme süresini göz önünde bulundurmalısınız.
Soğuk olan baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökmelisiniz.
Tarifte baklava yapımı için özel olarak satılan baklavalık un kullanabilirsiniz.

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