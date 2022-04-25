Muğla iftar saati 25 Nisan Pazartesi

Muğla iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. Muğla'da yaşayan vatandaşlar 'Muğla'da akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki Muğla'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte 25 Nisan Pazartesi Muğla iftar saati...

MUĞLA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

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ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî', II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.