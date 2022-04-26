İslam’da komşuluk hakları çok önemli

Ayet ve hadisler ışığında komşuluk haklarını anlatan Müftü Topaloğlu şunları söyledi:

Komşuluk, toplum hayatımızda önemi inkâr edilemeyen toplumsal bir müessesedir ve insanların toplum halinde yaşamalarının neticesidir. İnsan sosyal bir varlık olduğuna ve tek başına yaşayamayacağına göre etrafında komşularının olması kaçınılmazdır. Kur'ân-ı Kerim'de komşuluk ile ilgili Nisâ sûresinin 36. âyetinin anlamı şöyledir: "Allah'a kulluk edin. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Şüphesiz ki Allah gururlanan böbürlenen insanları sevmez."Ayeti kerimede Allah-ü Teala ana- baba ve akrabaya iyilikten sonra komşuları zikretmiş ve haklarına riâyet edilmesini emrederek konunun önemine dikkat çekmiştir.Peygamber Efendimiz(A.S)de hadis-i şeriflerinde: Alah'a yemin olsun ki, kâmil manada iman etmiş sayılmaz, vallahi gerçekten iman etmiş sayılmaz, olgun mümin olamaz." buyurup Kim, iman etmiş olmaz ya Rasullah diye sorulunca: Komşusu, şerrinden emin olmayan kimse" buyurmuştur. Başka bir hadis-i şeriflerinde de: "Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez." dedi.

EV ALMA KOMŞU AL

Dünyada huzurumuzu sağlayan bir çok şey vardır. Bunlardan birisi de iyi komşulardır. İyi komşularla beraber olan kimse huzurlu ve mutlu olur. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz (S.A.S.) hadis-i şeriflerinde:"Ev almadan önce komşunuzu, yola çıkmadan önce arkadaşınızı araştırınız."(3) buyurmuştur. Bir atasözümüzde bu husus: "Ev alma, komşu al." şeklinde ifâde edilmiştir. Çünkü komşu evden daha önemlidir. Komşular kötü ise insan rahat edemez. Bu nedenle Peygamber Efendimiz, kötü komşudan Allah'a sığınmamızı tavsiye ederek: "Devamlı ikamet ettiğiniz yerdeki kötü komşudan Allah'a sığınınız, çünkü çölde göçebelik anındaki kötü komşu geçicidir." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, başka bir hadisi şeriflerinde insanı mutlu ve huzurlu kılan üç şeye temas ederek "İyi komşu, uysal bir binek ve geniş ev, kişinin mutluluğunu sağlayan hususlardandır." buyurmuştur.

İYİ KOMŞU KİMDİR?

Hadis-i şeriflerde methedilerek saadetimizin kaynağı olduğu belirtilen iyi komşu, birbirleri üzerindeki hak ve hukuka riayet eden ve komşularına karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirendir. Peygamber Efendimiz bu hususa temas eden bir hadis-i şeriflerinde de: "Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşı için en hayırlı olanıdır. Allah katında komşuların en hayırlısı da komşusu için en hayırlı olanıdır." buyurmuştur. Allah Resûlüne bazen sahâbîlerden biri gelir ve: "Ey Allah'ın Rasûlû! Bana öyle bir amel göster ki, onu yaptığım zaman cennete gireyim?" derdi. Peygamber Efendimiz de gelen kimsenin durumunu gözönüne alarak ona bir şey emrederdi. Ebû Hüreyre (R.A.)dan rivayet edildiğine göre yine bir defa sahâbîlerden biri Peygamber Efendimize gelmiş ve aynı talepte bulunmuştu. Peygamber Efendimiz de kendisine kısaca: " İyi ol." buyurmuştu. Sahâbi: "- Yâ Rasûlallâh, iyi olduğumu nasıl bileceğim?" deyince, Efendimiz şu cevabı vermişti: Komşularına sor; onlar senin iyi olduğunu söylerlerse, iyi bir kimsesin, yok, eğer kötü olduğunu söylerlerse sen kötü bir kimsesin, demektir."