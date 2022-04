Gecelerin sultanı Kadir gecesi

Kur'an'la şereflenen Kadir Gecesi'nin uzunca bir insan ömrüne denk zaman dilimlerinden bin aydan daha faziletli görüldüğünü belirten Ödemiş İlçe Müftüsü Şevki Kesici, şunları söyledi:

En faziletli gece, gecelerin sultanı Kadir gecesidir. Adına sure inmiştir. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuş 5 ayetten oluşur sureye isim olan "Kadir" kelimesi surede üç defa ardarda zikredilmiştir. Kadir kelimesinin manası: hüküm, takdir, şeref, azamet, tazyik ve sıkışıklık manalarına gelir. Kadir gecesi terim olarak, Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı içinde bulunan bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen gecenin adıdır. Geçen milletlerde kahraman bir kişinin Allah yolunda bir ay silaha sarılarak savaştığı ve bu nedenle kazandığı büyük sevabın düşünüldüğü; yine aynı şekilde başka dört kişinin seksen sene Yüce Allah'a devamlı ibadet edip ulaştıkları dereceye gıpta edildiği, bu sevap ve derecelerden daha fazlasını kazandıracak mübarek gece Kadir gecesidir. Kadir suresinde yüce Allah mealen şöyle buyuruyor:

BİR ÖMRE BEDEL

"Muhakkak ki biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Ruh (Cebrail) Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece fecir doğuncaya kadar bir selamettir." Kadir suresinin ilk ayetinde geçen "Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik." ifadesi ile yüce Rabbimiz Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve bir beşer sözü olmadığını beyan etmiştir. Kadir gecesinin ilahi hikmet ve sırlarının olduğunu ve bir ömre bedel sevap ve faziletlerin bir geceye teksif edildiğinin, bin aydan daha hayırlıdır ifadesi ile fazileti açıkça vurgulanmıştır.

ESENLİK VE SELAMET

Yine o gece yeryüzünde ilahi bir sofranın ziyafetine meleklerin ve Cebrail'in inmesiyle şafak vaktine kadar esenlik ve selamet olması o geceye has bir durumdur. O gece âdeta Allah'ın yeryüzüne bir selamının olduğu müstesna bir gecedir. O gece yeryüzü meleklerle Cebrail'le ve zikreden kullarla şenlik ve esenlik gecesi olur. Kadir gecesinde insan bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına erme müjdesi vardır. Aynı şekilde Peygamberimizin hayatını bize her yönüyle anlatan Hz.Aişe (r.a) validemiz Ramazan ayının son on gününde mescidde ibadete itikafa çekildiğini bize şöyle nakletmektedir. "Sizler Kadir gecesini Ramazan ayının son on gecesinde hatta tek olan gecelerde arayınız." (Riyazüs Salihin H. No 1193 (Tirmizi)

FAZİLETİN ZİRVESİ

Kadir gecesi islam tarihi boyunca hep anlatılmış ayet ve hadislerde faziletinden bahsedilmiştir. Bu gecede ilahi rıza aranmıştır. Genel bir af gecesi olduğu inancıyla hep rağbet gösterilmiştir. O gece ibadetlerin sonucu ilahi rahmetin artmasıyla gecenin nuru yeryüzünü kaplar. Kulların derin bir dindarlık hali yaşamaları ve meleklerle birlikte Cebrail'in de inmesi ile bir ulviyete ulaşır. Bu hal faziletin zirve noktasıdır.