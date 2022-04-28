Cumhur İttifakı’ndan Kınık’ta iftar buluşması

KINIK Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Poyracık Mahallesi'ndeki Gönül Sofrası iftar programında Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları da bir araya geldi. Kınık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Poyracık Mahallesi'ndeki Gönül Sofrası iftar programına Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, MHP Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Aslan, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Cumhur İttifakı üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasiler, aileler ve vatandaşlar katıldı. Masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer vatandaşların ve partililerin Ramazan ayını tebrik etti.

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