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Haberler Ramazan Gizli hayırseverden yüz bin liralık yardım

Gizli hayırseverden yüz bin liralık yardım

28.4.2022

Gizli hayırseverden yüz bin liralık yardım

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi.

Tanesi bin lira olan ve yüz ihtiyaç sahibi aileye çeklerin dağıtımının yapıldığını söyleyen mahalle muhtarı Hancıoğlu, "Ramazan ayı paylaşma ayı. Gelen yardımları biz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kontrolleri yapılıyor. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi mi diye. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımız fitre ve zekatlarını muhtarlıklara bırakırlarsa, bunlar gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşır" diye konuştu.

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