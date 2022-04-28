Örnek imam ve müezzin

Çocukluk yıllarında Kuran Kursu'nda birlikte hafızlık yapan Yusuf Işık ve Mahir Gül'ün yolu, 20 yıl sonra aynı camide kesişti. Yeniden buluşarak aynı camide görev yapmanın sevincini yaşayan din görevlileri, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Camideki görevleri dışında birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan Yusuf Işık ve Mahir Gül, mahallede ihtiyaç sahiplerine odun kömür dağıtımından çocuklara, kadınlara, engellilere kadar toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor.

Başarılı çalışmaları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Karşıyaka Gençlik Koordinatörü olan Yusuf Işık ve Karşıyaka Engelliler Koordinatörü olan Mahir Gül, Diyanet Vakfı ve hayırsever işadamlarının da desteğiyle kılık kıyafet, odun kömür, askıda ekmek, kırtasiye yardımı dışında bakkala markete borcu olanların da hesaplarını kapatıp vatandaşlardan bol bol dua alıyorlar.

BAKKAL BORCU ÖDENİYOR

Kendilerini hayır işlerine adayıp Allah rızası için çalışan Yusuf Işık ve Mahir Gül, çalışmalarını Yeni Asır'a anlattı. Cami imamı Yusuf Işık, "Mahallemiz, yoksul insanların yoğun olarak bulunduğu bir semt. İhtiyaç sahibi olan toplumun her kesimine ulaşıp destek olmaya çalışıyoruz. Biz, Diyanet Vakfı ve hayırseverlerimizin desteğiyle Karşıyaka Müftülüğümüz ile birlikte belirlediğimiz gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere her yıl yaklaşık 50 ton odun kömür yardımı yapıyoruz. Hayırseverler, bu yardımları gördükten sonra bize ulaşarak zekatlarını bağışlıyor. Biz de bu bağışlarla bazı vatandaşların bakkal borçlarını kapatıyoruz. Faturası yüklü gelenlere de destek oluyoruz. Bazı hayırseverler market kartları dağıtıyor" dedi.

ÇOCUK KREŞİ BİLE AÇTILAR

Caminin müştemilatından bir bölümünü de çocuk kreşine çevirdiklerini anlatan Yusuf Işık, "Kreşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı görevlilerimiz 4-6 yaş arası 30 çocukla ilgileniyor. Aileler çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla teslim ediyor. Çocuklara oyunlar eşliğinde dini eğitimler veriliyor ve ikramlar yapılıyor. En hassas noktamız ise yetim çocuklardır. Ayrıca okullardaki ihtiyaç sahibi 30 öğrencinin her yıl kırtasiye malzemelerini biz alıyoruz. Kılık kıyafet mont yardımı yapıyoruz. 50 kişilik Kuran Kursu'nda ise yazın çocuklara kışın kadınlara eğitim veriyoruz" diye konuştu.

AŞEVİ VE GENÇLİK MERKEZİ

Caminin müştemilatında bulunan müsait alana aşevi kurmak istediklerini belirten Işık, "Her gün sıcak yemek çıkarıp Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka güzergahında belirlediğimiz kimsesiz ve hasta yaşlı olan yoksul ailelere sıcak yemek dağıtma planımız var. Gençlik Merkezi ile ilgili bir çalışmamız var. Gençlere yönelik çeşitli sosyal faaliyetler yürüteceğiz. Ayrıca bir gençlik merkezi projemiz var. Burada gençlere çeşitli ikramlar, günlük sohbetler, masa tenisi gibi oyunlarla onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmak istiyoruz. Bu konuda hayırsever işadamlarımızın verdiği desteğe yerel yönetimlerden de katkı bekliyoruz" dedi.