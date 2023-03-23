Aktepe’ye dünyanın en prestijli 3 ödülü

Ayvalık'ın köklü firmalarından Aktepe Zeytinyağları, dünyanın en prestijli 3 ödülüne layık görüldü. Aktepe Zeytinyağları, Amsterdam IOOC 2022, L.A. Int. EVOO Comp. 2022 ve Berlin GOOA 2022 ödüllerini aldı. Türkiye'nin, Ege Denizi kıyılarında yer alan turistik kenti Ayvalık ,aynı zamanda ülkenin en önemli zeytin/zeytinyağı merkezlerinden biri. Coğrafi İşaretli Ayvalık zeytinyağının ünü, son yıllarda sınırları zorluyor; dünyada da adından söz ettiriyor. Aktepe Zeytinyağları, Ayvalık'ı ve Türk zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. İlk üretimine Ayvalık Altınova'da bulunan 135 yıllık handa başlayan Aktepe Zeytinyağları, aldığı ödülle dünya listesine girdi. Ayvalık'ın şirin mahallesi Altınova'da, yapımını girişindeki tarihi bir yazıttan öğrendiğimiz 1305 (1888) tarihli handa, zeytinciliği dededen, babadan öğrenen ve 3 nesildir sürdürmenin sorumluluğuyla çalışan bir aile işletmesi, Aktepe Zeytin ve Zeytinyağı. Ailenin 3. kuşak temsilcisi Aydın Şensal, şimdilerde bu tarihi hanı bir gastronomi destinasyonu haline getirmek için de çalışmalar yürütüyor.Aktepe Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şensal, "Kendi bahçemizde özenle baktığımız zeytin ağaçlarından hasat ettiğimiz zeytinleri, senelerin deneyimi ve bilgisiyle soğuk sıkım, erken hasat ve tam zamanında üretim ilkelerini benimseyerek bir şifa kaynağına dönüştürmek, polifenol değeri yüksek zeytinyağları üretmek bizim en büyük tutkumuz. Bu tutkumuzu gerçekleştirmek adına 1940 yılından beri zeytinyağı üretilen fabrikamızı ISO 9001:2008 (kalite yönetim sistemi) ve ISO 22000:2005 (gıda güvenliği yönetimi) belgeli kontinü tesisi haline getirirken, tarihi dokusuna zarar vermeden, çevresine ve doğaya duyarlı bir işletme haline getirmek için özen gösterdik" dedi. "BU TOPRAĞA BORCUMUZ""Ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağını; tarihin deneyime, emeğin lezzete, doğanın şifaya dönüştüğü kutsal bir nimet olarak tanımlıyoruz" diyen Aydın Şensal, "Bize sunduğu nimetler açısından her zaman cömert davranan değerli Ayvalık topraklarına olan borcumuzu, Ayvalık Coğrafi işaretini taşıyan zeytinyağlarımızın kalitesine verdiğimiz özen ve dikkatle ödemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. GÜNDE 40 TON İŞLİYORGünlük zeytin işleme kapasitesi 40 ton olan fabrika, ilk iki ayı erken hasat olmak üzere tüm yağlarını tüketiciye sunuyor. Firmanın özelliği ise sadece Ayvalık tipi zeytinlerinden elde edilen Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşaretli natürel sızma zeytinyağını üretmesi. Ayrıca üretilen yağların tümü krom tank ve klimalı depolarda muhafaza ediliyor.