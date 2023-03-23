Depremzedelerin eriştesi Afyonkarahisarlı kadınlardan

AFYONKARAHİSAR'IN Sinanpaşa ilçesinde Kadın Kültür Evi'nde çalışan kadınlar ve gönüllülerin desteğiyle hazırlanan erişteler, ramazan için deprem bölgesine gönderilecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentteki Kadın Kültür Evi'nde bir araya gelen kadınlar, depremzedelerin yaralarını sarmak için erişte üretmeye devam ediyor.

Ramazan hazırlıkları kapsamında yaklaşık 1 haftadır çalışan 13 kadın, depremzedeler için 2 ton erişte kesti. Depoda toplanan ürünleri özenle düzenleyerek kolileyen üretici kadınlar, daha sonra bunları deprem bölgesine gönderecek. Gönüllü kadınlar, kısa süre sonra ikinci sevkiyat için tekrar erişte yapmaya başlayacak. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kadın kültür evleri ve kooperatiflerinin, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki vatandaşlar için çalışmalarına hız verdiğini söyleyerek özellikle deprem bölgesinden gelen ihtiyaç ve talepleri doğrudan karşılamaya yönelik çalışma yapıldığını ifade etti.

RAMAZAN AYDEMİR