Ramazan’da bol bol yoğurt tüketin

UZMANLAR, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda yoğurt tüketilmesi konusunda özellikle uyarıyor, Bağırsakları düzenlemekten enfeksiyonlarla savaşmaya kadar pek çok faydası olan yoğurdu, vitamin ve mineral eksikliğinin sıkça yaşandığı Ramazan ayında mutlaka tüketin. Vücudun günlük ihtiyacı olan protein, vitamin ve mineraller için Ramazan ayında mutlaka yoğurt tüketin. Uzun süren açlık süresinde vücutta birçok mineral eksikliği görülebilir; bu yüzden mineral bakımından zengin yiyecekler tüketilmelidir. Vücudunuzun ihyacı olan vitaminleri yoğurt yiyerek karşılayabilirsiniz.

SUSUZLUĞU GİDERİR

ÖZELLİKLE sahurda yoğurt yemek gün boyu vücudun susuz kalmasını önler ve su ihtiyacına karşı kalkan oluşturur. İftar sofrasında orucunuzu suyla açtıktan sonra birkaç kaşık yoğurt mutlaka yiyin ve devamını yemeğinizin aralarına bölerek tüketin. İftarda tüketilen bir kase yoğurt, kan şekeri seviyesini düzenler; orucunuzu açtıktan sonra şekerinizin aniden yükselmesine engel olur.