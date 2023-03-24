Madenciler yerin yüzlerce metre altında ilk sahurunu yaptı

ZONGULDAK'TA maden işçileri yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle ilk sahurlarını yaparak oruç tutmaya niyetlendi. Kentin temel geçim kaynaklarından biri olan karaelmas olarak bilinen taşkömürünün çıkarılması için çalışmalar 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız sürüyor. Kilimli ilçesine bağlı Gelik mahallesindeki özel bir kömür ocağında gece vardiyasında çalışan madenciler, diğer ocaklarda olduğu gibi Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. Tahkimat yapımında kullandıkları ağaçların üzerine yaptıkları masada evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sahur sofrası kuran madenciler, mesailerine ara vererek dua edip yemek yedi. Madenciler sahurun ardından çalışmaya devam etti.

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