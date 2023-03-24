Oruçla ilgili fıkhi hükümler

İzmir Müftülüğü vaizlerinden Tuncay Yıldırım. oruçla ilgili fıkhi hükümleri anlattı. Oruç tutmanın ergenlik çağına erişmiş her Müslümana farz olduğunu belirten Yıldırım şunları söyledi: İbadetle geçirilen bir hayat ile ibadetsiz geçirilen bir hayat arasında birçok farklılıklar vardır. Kişi ibadetlerini yaptığı müddetçe, Yaradanının kendisinden istediği şeyleri hayata aktardığı müddetçe, dünya ve ahiret huzurunu yakalayabilmektedir. Oruç sadece Allah rızası için imsak vaktinden güneş batıncaya (iftar vaktine) kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır.



ORUCA NİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

Ramazanda ve nafile oruçlarda niyetin vakti, güneş battıktan sonra başlar. Ramazan orucuna sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmış olmasın. Sahura kalkmak istemeyen bir kimse akşamdan sonra yarının orucuna niyet edebilir, geceleyin kalkıp tekrar niyet etmesi gerekmez. Niyet esasen kalp ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir. Ancak kalp ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Her günün orucuna ayrı niyet etmek lâzımdır.



SAHUR NEDİR VE NE ZAMAN YAPILIR?

Orucun geçerliliği ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, oruç tutmayı biraz daha kolaylaştırmak üzere Peygamberimizin bazı tavsiyeleri olmuştur. Bunların başında sahur yapmak gelir. Sahur, ikinci fecirden az önceki vakit olan seher vaktinde yenilen yemek demektir. Sahura kalkmakla bu sünnet yerine getirilmiş, seher vaktinin feyiz ve bereketinden yararlanılmış ve bir şeyler yenilip içilerek oruç için enerji toplanmış olur. Bu bakımdan bir yudum su ile de olsa sahur yapmak ve sahur yemeğini mümkün olduğunca gecenin son vaktine denk getirmeye çalışmak uygun olur. Peygamberimizin sahura kalkmayı teşvik ve tavsiye eden birçok hadisi bulunmaktadır. Peygamberimiz buyuruyor ki:"Sahura kalkın, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45),



İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İMSAK: Sözlük anlamı, tutmaktır. Yemek yemenin yasaklandığı, orucun başlama zamanına imsak vakti denir. Sabah şafak sökmeden önceki vakte imsak vakti denir. İmsak vaktinin başlamasından itibaren orucu bozacak davranışlardan sakınmak gerekir. Orucun vakti akşam gün batıncaya kadar devam eder.Kur'anı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün" (el-Bakara, 2/187). Beyaz ve siyah ipliğin görünmesinden maksat, gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığının birbirinden ayrılmasıdır. Oruca başlama vakti olan imsak, aynı zamanda sabah namazının kılınma vaktinin başlangıcını oluşturur. Yani oruca başlarken sabah namazının vakti de girmiş bulunur.

İFTAR VAKTİ NE DEMEKTİR?

İftar,oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim "İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere devam ederler." (Buhari, Savm: 45; Müslim, Sıyam: 48; Muvatta, Sıyâm: 6; Tirmizî, Savm: 13.) hadisi bu hususa işaret etmektedir. Yine başka bir hadisi şerifte "Oruçlunun kendisiyle haz duyduğu iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktindeki (oruç açma) sevinci..." ( Buhari, Savm , 4/141,1904; Müslim, Siyam, 163.) buyrulmaktadır.

FITIR SADAKASI NEDİR VE KİME VERİLİR?

Ramazan ayının bir başka fazileti olan fıtır sadakası (sadaka-i fıtr) halk dilinde fitre; bayrama kavuşmanın şükrü niteliğinde dinen zengin sayılan Müslüman kimsenin Ramazan ayının sonunda belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitrenin amacı ihtiyaç sahibi bir kimsenin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarınca bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılanması, bayram sevincine iştirak etmesine katkı sağlanmasıdır. Buhari kaynaklı hadislerce fitre vermekle yükümlü olan kişi bir yıllık borçları dışında nisap miktarı kadar (80.18 gram altın veya bu ölçütte) mala sahip olması gerekir. Ancak fitre ile yükümlü olan kişinin nisap miktarı malının, artıcı özellikte olup, üzerinden bir kameri (ay) yılı geçmiş olması gerekmez. Fıtır sadakası, zekât gibi malın değil, başın zekâtıdır. Bunun için asıl ihtiyaçlardan fazla olan mal üzerinden bir yılın geçmesi ve ticaret malı olması şart değildir. Aile reisi bütün aile fertleri adına fitreyi verebilir. Bu bakımdan dinen kişi başına normal bir insanın bir günlük yiyeceği miktarda fitre verilmesi gerekmektedir.

FECR VAKTİ NE ANLAMA GELİR?

Arapça'da "yarmak, bir şeyi iki parçaya ayırmak, açığa çıkarmak, suya yol vermek" gibi anlamlara gelen fecir (fecr) isim olarak güneşin doğmasından önceki tan yeri ağarmasını ifade eder. Türkçe'de "şafak sökmesi, gün ağarması, sabahın alaca karanlığı" denilen bu olay, gece ile gündüzü birbirinden ayırdığı veya gündüz aydınlığını ortaya çıkardığı için fecir diye adlandırılmıştır. Fecir vakti fıkıhta, özellikle sabah namazının vaktinin girdiğini veya sahur vaktinin bitip oruç tutma (imsak) zamanının başladığını bildirmesi açısından önem taşıdığından, dinî literatürde bu vaktin tanım ve belirlenmesinin ayrı bir öneme haizdir.