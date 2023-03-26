Bir Ayet-i Kerime

"O tevbe edenler, o ibadet edenler, o hamdedenler, o oruç tutanlar, o rükûya varanlar, o secdeye kapananlar, o iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırı koruyanlar... Müjdele o mü'minleri!" (Tevbe, 112)

BİR HADİS-İ ŞERİF

RESÛLULLAH şöyle buyurdu: "Aziz ve celil olan Allah 'İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim' buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin." (Buhari, Savm 9)