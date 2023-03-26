İshak Çelebi Türbesi

MANİSA il merkezinde, Ulu Cami Medresesi'nin doğusunda, cami duvarına bitişik olan bölüme sonradan İshak Çelebi'nin türbesi yapılmıştır. Bugün cami ile medrese arasındaki, çapraz tonozlu geçişin güneyin deki biraz yüksekçe kapıdan türbeye girilmektedir. Türbe giriş kapısı biraz yüksek olup kırmızı somaki mermerden bir sütun ortada bulunmaktadır. Bu sütunlar ile türbenin uzantıları üzeri kubbeli bir bölüm meydana getirmiştir. Türbenin sert ağaçtan kapısı üzerinde cennete girenlere söylenen sözü belirten bir ayet yazılıdır: "Selâm üzerinize olsun. Ne iyisiniz buraya daimi olarak girin"

MEVLEVÎLİĞİN İTİBARI ARTTI

TÜRBEDE İshak Çelebi'nin sandukası yanında kime ait oldukları bilinmeyen üç küçük sanduka daha bulunmak tadır. İshak çelebi Manisa'yı Romalılardan alan Saruhan Bey'in torunudur. Muzafferiddîn İshak Çelebi, Saruhan Bey'in oğlu İlyas Bey'in oğludur. İlyas Bey'in ölümünden sonra mîlâdî 1364 yılında beyliğin başına oğlu İshak Bey geçti. Babasının sağlığında Menemen'i idare eden İshak Bey beyliğin en zayıf bir zamanında başa geçmesine rağmen onun zamanında Saruhanoğulları en parlak devrini yaşadı. İshak Bey zamanında Manisa'da Mevlevîliğin itibari bir hayli artmıştır. İshak Bey'in Mevlevihâne'yi yaptırması ile bu aileden bir kaç kişinin Çelebi unvanını alması bu sevginin bir delili olarak görülmektedir. İshak Çelebi için kitabeler ve vesikalarda "Sultan, emir, beldeler Fâtih ve Sultânü'l- Âzâm" gibi unvanlar kullanılmıştır.